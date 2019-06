ONU recomienda a Panamá instituciones “más eficaces” para alcanzar desarrollo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PANAMÁ.- Panamá necesita unas instituciones más eficaces en el uso de los recursos y más transparentes si quiere tener una sociedad más justa e inclusiva, reveló este jueves un informe de la ONU.

El Informe Nacional de Desarrollo Humano 2019, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y difundido este jueves, indica que la mejora de las instituciones pasa por “profundizar la reforma de la justicia”, desarrollar programas y políticas “basadas en resultados”, y fortalecer la carrera del funcionario.

“Las instituciones deben reconocer la diversidad, redistribuir los recursos y promover una representación política más efectiva”, agregó el documento.

Panamá es el país que ha liderado el crecimiento económico de la región en los últimos años, con unas tasas medias del 6 %, pero sigue teniendo unos altos niveles de desigualdad y grandes bolsas de pobreza, que afectan principalmente a la población rural e indígena.

El coordinador del informe, Martín Fuentes, explicó a Efe que el crecimiento desigual se debe en parte a la “falta de programas de incentivos hacia regiones menos productivas”, ya que la economía panameña está muy centralizada alrededor del canal, que une el Atlántico con el Pacífico y por el que pasa el 6 % del comercio mundial.

“La interculturalidad, la sostenibilidad ambiental y la igualdad de oportunidades deben definir la integralidad de las políticas públicas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y cumplir con los objetivos firmados por el país”, apuntó Fuentes.

Los ODS son 17 metas adoptadas por los países en septiembre de 2015, que sustituyen a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (OMD) y que constituyen la agenda mundial en materia social hasta 2030.

Según el Latinobarómetro de 2018, Panamá es uno de los países de las regiones con mayor índice de desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones.

Los partidos políticos, el gobierno nacional y el poder judicial muestran índices de desconfianza por debajo de la media latinoamericana.

“La gente sospecha (de las instituciones) porque no tiene información. Hay poco incentivo para pagar, la gente no paga impuestos porque no sabe qué se hacen con los recursos. Esto no lo justifica, pero es que la gente no ve el resultado de lo que paga”, concluyó el experto.

