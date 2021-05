ONU pide diálogo como “instrumento fundamental” para la crisis en Colombia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BOGOTA. -La Organización de las Naciones Unidas (ONU) insistió este sábado en “la necesidad de fortalecer el diálogo como instrumento fundamental para resolver los conflictos”, tras un mes de protestas en Colombia que siguen dejando muertos por los enfrentamientos con la Policía y la irrupción de hombres armados en las movilizaciones.



“Hago un llamado a todos los actores a prevenir y eliminar la violencia y hacer todo lo posible para disminuir las tensiones y evitar su escalamiento”, dijo este sábado en un comunicado el representante del secretario general de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu.



Después de los “graves acontecimientos en Cali” del viernes, cuando se cumplía un mes de movilizaciones sociales y políticas en el país y hubo 13 homicidios de los cuales al menos 3 tienen relación con las protestas, el representante de la ONU considera que “en cualquier circunstancia, incluso en las más difíciles, tenemos que impulsar el diálogo”.



De la misma forma se había mostrado la oficina de la ONU para los Derechos Humanos que este viernes por la noche también hizo un “llamado urgente a retomar la vía del diálogo para dar respuesta a las preocupaciones de todas las personas y el respeto irrestricto a los derechos humanos”.



“Solo el diálogo, no las armas, pueden garantizar los derechos de todos y todas”, dijo la representación en Colombia de la oficina dirigida por la expresidenta chilena Michelle Bachelet en su cuenta de Twitter.



La tercera ciudad más importante de Colombia volvió a ser el epicentro de la violencia durante las protestas que el viernes cumplieron un mes y en las que hubo 13 homicidios, la mayoría por armas de fuego, según la Alcaldía, que puntualizó que aún no se ha establecido si todas las muertes están relacionadas con las protestas.



“La vía es el diálogo”, dijo en la misma línea el defensor del pueblo, Carlos Camargo, este sábado durante una visita a la ciudad de Cali.



“Invito a las partes a que declaren la sesión permanente y no se levanten de la mesa hasta que lleguen a un acuerdo, les invito a que pongan sobre la mesa su sentido de país, su creatividad y su buena fe”, alegó Camargo, haciendo referencia al diálogo que mantiene el Gobierno con el Comité Nacional del Paro que avanza sin ningún logro.



Miles de personas siguen saliendo a las calles desde el 28 de abril, para mostrar descontento social del segundo país más desigual de Latinoamérica y en unas movilizaciones que han involucrado bloqueos, algún acto de vandalismo y también el uso desproporcionado de la fuerza por la parte de la Policía, que ha dejado al menos 43 muertos, la mayoría en Cali.

