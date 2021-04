Onpeco pide a Salud Pública el decomiso y retiro comercial de la bebida Monday´s

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (Onpeco) pidió este miércoles al Ministerio de Salud Pública (MSP), el decomiso y retiro del comercio nacional de la bebida Monday´s, bajo el alegato de que no posee registro sanitario y a causado la muerte e intoxicación de decenas de personas.

La organización expuso que debido a la gravedad de los casos las autoridades de Salud y Pro-Consumidor deben evitar que el producto siga en el mercado poniendo en riesgo la vida de los consumidores.

“Todo alimento, bebida o medicamento destinada para el consumo de personas humanas o de animales debe primero cumplir con una variada gama de requisitos, entre ellos, el análisis de riesgo, la validación del Ministerio de Salud, mediante el registro sanitario, previo estudio científico que determine las características de calidad y seguridad establecidas para el consumo humano, fundamentalmente”, explicó Onpeco.

Igualmente, consideró que el MSP además de alertar, debió dar los pasos hacia el decomiso y cierre de la fábrica donde se elabora la bebida por violar la Ley número 42-01 General de Salud y las disposiciones dominicanas contenidas en el Reglamento 528-01 General para Control de Riesgos en Alimentos y Bebidas en la República Dominicana.

“Quien ponga en riesgo la salud de la población está atentando contra la vida, y eso no debe ser permitido en ninguna circunstancia. Un ministerio no debe actuar por reacción antes determinados hechos, debe accionar para evitar y prevenir que los males sucedan”, deploró la entidad.

Aseguró que la bebida Monday´s se vendió ampliamente en Semana Santa, inclusive a niños y menores, y describió que es un frozen con frutas mezclada con alcohol adulterado y metanol. Además advirtió que la bebida “que hace mucho daño a la salud de las personas que la ingieren” se encuentra con mayor facilidad en Navidad y Semana Santa, .

“Hay dos personas que se entregaron a las autoridades por vender la bebida, pero no así el fabricante que elabora un producto a toda luz ilegal, no solo por el alcohol con el que es adulterado, sino por no cumplir con las regulaciones del Ministerio de Salud Pública, entidad encargada de dar los permisos y el registro sanitario que valide la inocuidad de lo que se vende para consumo humano en el país”, sostuvo Onpeco.

Por lo que manifestó que Salud Pública debe investigar e inspeccionar el mercado de las bebidas ilegales, desmantelarlo yt someter a la justicia a todos los implicados, además de mantener programas de vigilancia que permitan que no haya más estadísticas de muertos por intoxicación alcohólica, justo porque es la zafra de la venta de bebidas fabricadas en patio.

También, entiende la organización de defensa de los derechos de los consumidores que debe aprobarse una Ley de Etiquetado, cuya propuesta fue sometida al Congreso hace dos años, para que la información veraz, verificable y confiable esté declarada en el etiquetado o rotulado del producto, y el consumidor ejerza de esa manera, el derecho a estar debidamente informado.