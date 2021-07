Onguito Wa y Rochy RD se reconcilian tras tener varios conflictos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -Onguito Wa, conocido por sus temas “Yamilet” y “Los perros de los pies”, se reconcilió con Aderly Ramírez Oviedo (Rochy RD), luego de varios conflictos.

A través de un video difundido la noche de este miércoles, se observa a ambos compartir, mientras hacían un live en la red social Instagram.

Se recuerda que en el mes de mayo Rochy se pronunció luego de que Onguito y de El Alfa el Jefe, firmaran un contrato.

”Mi hermano Onguito en demagogia y de’ to’ pero yo lo quiero un paquetón”, expresó.

”Yo lo hice de corazón, no hay contrato, mi palabra fue que cuando él quería, él se podía ir. No para donde los que me quieren mal, pero aun así mi palabra vale más, quedas libre Onguito Wa”, dijo el cantante de ”Ella no es tuya, te vendió sueño.

Relacionado