VIDEO: Oneil se fracturó el tobillo izquierdo en choque que desató polémica ente Piratas y Medias Blancas

EL NUEVO DIARIO, PITTSBURGH – El dominicano Oneil Cruz abandonó el partido del domingo tras fracturarse el tobillo izquierdo después de chocar contra el receptor de los Medias Blancas, Seby Zavala, una colisión que provocó que las bancas se vaciaran en la sexta entrada de la victoria de los Piratas por 1-0 en el PNC Park.

Cruz intentó anotar desde la tercera base en la parte baja de la sexta con un roletazo suave de Ke’Bryan Hayes en dirección a la antesala. Zavala recibió el tiro del cubano Yoán Moncada mientras Cruz corría hacia el plato y comenzaba su deslizamiento a solo medio metro de home. El intento tardío de deslizamiento de Cruz hizo que se estrellara contra Zavala. Su pierna izquierda se dobló al caer al piso. Cruz pareció sentir mucho dolor al instante, rodando por el suelo y luciendo incapaz de mover la pierna izquierda.

