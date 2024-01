Oneil Cruz expresa estar ‘al 100%’ recuperado de lesión en la pierna izquierda

EL NUEVO DIARIO, PITTSBURGH — Durante el Festival de los Piratas este fin de semana, el infielder dominicano Oneil Cruz dijo lo siguiente sobre su recuperación: “Todo bien. Ya al 100%. Todo se siente como se supone”.

Tras fracturarse el peroné izquierdo el 9 de abril durante un choque en el plato con el receptor de los Medias Blancas, Seby Zavala, el último paso que Cruz debía tomar para demostrar lo listo que estaba era deslizarse hacia las bases.

Por eso, como parte de su proceso en la academia de los Bucaneros en la República Dominicana, Cruz se deslizó mientras veía acción durante partidos.

El intérprete del equipo de Pittsburgh, Stephen Morales, estuvo presente para esa etapa final.

“Eso me preocupaba un poco también”, expresó Morales sobre ver a Cruz deslizarse. “Pero enfrentó el reto sin problemas. Fue como montar en bicicleta”.

A propósito del cuadro interior de los Bucaneros, la posición de segunda base se perfila a ser una de las mayores competencias en los Entrenamientos de Primavera.

Es posible que al menos cinco jugadores vean una oportunidad de ganarse dicho puesto este año, pero es posible que surja un sorprendente sexto candidato: Connor Joe.

Aunque no sería algo realista, Joe ha estado trabajando para tener la mayor versatilidad posible para contar con la mayor cantidad de oportunidades de jugar, y eso incluye fildear rodadas en la intermedia.

“He expresado lo dispuesto que estoy de pasar ahí, y he trabajado ahí en esta temporada muerta”, explicó Joe. “Pero también he trabajado en todas las posiciones. Pienso que es bueno y me favorece tener ángulos diferentes hacia varias posiciones”.