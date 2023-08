Oneil Cruz empieza a correr y apunta a un regreso en septiembre

EL NUEVO DIARIO, PITTSBURGH.- El torpedero dominicano de los Piratas, Oneil Cruz, empezó formalmente un programa de trote, siendo la primera vez que corre desde que sufrió una fractura en el peroné izquierdo. De acuerdo con el director de medicina deportiva de los Piratas, Todd Tomzyk, el paso de correr suele representar el último obstáculo antes de iniciar una asignación de rehabilitación.

Tomczyk explicó el jueves por qué la fecha prevista de regreso de Cruz se ha retrasado de agosto a septiembre:

«Hubo una lectura grupal entre el equipo médico, en el que quisimos evitar potencialmente cualquier lesión de tejidos blandos más arriba o abajo de la cadena cinética. Decidimos ir un poco más lento. No ocurrió nada que su cuerpo no pudiera soportar, sino que fue más bien un esfuerzo en conjunto entre todos, especialmente con Oneil, en el sentido de que, ‘Mira, aquí es donde vamos a tener que dar un paso diferente y no precipitarnos con esa fecha proyectada, porque queremos asegurarnos de que cuando vuelvas, vuelvas y te sientas como tú mismo'».

El gerente general de los Piratas, Ben Cherington, dijo en la estación radial 93.7 The Fan el 6 de agosto que «todas las señales apuntan a que jugará partidos de Grandes Ligas en Pittsburgh esta temporada», pero agregó que es más probable que Cruz regrese en septiembre, no en agosto, como se anticipó originalmente. Cruz está actualmente realizando actividades de béisbol como batear y tirar.

Cruz ha estado en la lista de lesionados desde el 10 de abril, después de fracturarse el peroné izquierdo en un choque con el receptor de los Medias Blancas, Seby Zavala.

«Se siente bien que no sea por toda la temporada, pero está fuera de mi control», expresó Cruz el 3 de junio. «Estoy dejando todo en manos del equipo médico. Cuando ellos crean que va a ser el momento, será el momento. Ahí estaré».

