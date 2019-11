Oneil Cruz, el prospecto top de los Leones

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los Leones del Escogido tienen en sus filas a uno de los prospectos más cotizados de Grandes Ligas accionando en las paradas cortas esta temporada con el conjunto.

Se trata de Oneil Cruz, quien figura en el puesto 57 del Top 100 prospects de la MLB, y que a su vez es el tercero de mayor valía para los Piratas de Pittsburgh después de Mitch Keller (26) y Ke´Bryan Hayes (36).

El joven de 21 años oriundo de Nizao resalta por sus 6 pies y 7 pulgadas de estatura, en especial por la posición en que juega, la que ha combinado en su corta carrera con algunas presentaciones en la antesala.

“Hasta donde yo sé, no hay planes de cambiarme de posición, pero si eso sucede me gustaría que fuera al center field porque es la posición que más me gusta”, indicó.

Este año, además de ver acción en la Fall League de Arizona, el infielder jugó en Clase A, Doble A y Rookie League, con un promedio combinado de .298, ocho jonrones, 34 remolcadas y 35 anotadas en 73 partidos.

Cruz revela que cuenta con los consejos de su padre, Rafael Cruz, quien además de darle su nombre por un estelar jugador de Grandes Ligas (Paul O´Neill), le ha ofrecido enseñanzas que le han ayudado a ascender en el circuito minoritario.

“Él me ha dado muchos consejos de cómo pasan las cosas en las Menores como por ejemplo de que en el equipo hay compañeros que desenfocan a uno de la pelota, y en esto hay que mantenerse enfocado”, señaló el pelotero sobre su padre, quien fue jugador de cuadro con Texas en las Ligas Menores en los años 80.

Cruz, quien fue firmado originalmente por los Dodgers de los Ángeles, debutó en la temporada 2017-2018 con los Leones, aunque solo tomó un turno. Su primer indiscutible llegó en su primer juego de esta campaña en la que ha participado en cuatro partidos en los que ha conectado tres imparables y ha anotado una carrera.

“No solo será ese hit, vendrán muchos otros. Estoy enfocado en ayudar al equipo, que está ahora en una mala racha, pero eso pasa, la idea es mantenerse positivo para ser campeones”, finalizó.

