ONE niega se hayan contratado personas que no recibieron entrenamiento para el censo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La directora de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), Miosotis Rivas, aclaró este jueves que no es cierto que se estén contratando personas que no recibieron el entrenamiento para trabajar en el X Censo de Población y Vivienda.

Rivas informó que alrededor de 233 mil personas se inscribieron como parte del reclutamiento para trabajar como empadronadores el, pero por diferentes situaciones no se presentaron al momento de iniciar el proceso.

Al ser entrevistada en el programa televisivo El Despertador, Rivas informó que el porcentaje en la deserción de reclutados es aproximadamente de 40% en algunas regiones.

La directora de la ONE destacó que, de 25 mil empadronadores, 19 mil están reportando datos desde el pasado miércoles.

Sobre pago de viáticos

Al referirse al pago de los viáticos de los empadronadores, Rivas aseguró que se han pagado alrededor de RD$90 millones, no obstante, 13 mil personas no han ido a cobrarlo.

“Se depositó la nómina de los primeros cinco días de trabajo para los empadronadores”, informó Rivas, mientras que aclaró que los encargados de polígonos, provinciales y municipales llevan otro proceso en el tema de los pagos, debido a que el proceso es diferente.

Aseguró que la ONE tiene los viáticos pagos hasta el 25 de noviembre y cuenta con todo el dinero para poder cumplir. “Ese dinero está ahí, ese dinero no está comprometido”.

Sobre seguridad a los empadronadores

Al preguntada sobre la seguridad de los empadronadores durante su jornada, la directora de la ONE informó que han coordinado operativos junto con la Policía Nacional para contrarrestar la inseguridad tras los atracos realizados a algunos de sus empadronadores, así como que hubo dos robos de tabletas que se recuperaron de los cuales ya hay personas detenidas.

