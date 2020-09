Onda tropical continúa sobre el país; se mantiene monitoreo de dos tormentas tropicales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. La Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET) informó este martes de que la onda tropical localizada sobre el país se mueve rápidamente hacia el oeste; esta, al hacer contacto con los efectos locales (calentamiento diurno y orográfico), estará aportando concentraciones nubosas que durante el transcurso de la tarde podrá producir aguaceros dispersos con tronadas y ocasionales ráfagas de viento, especialmente sobre las regiones noreste, sureste, cordillera Central y la zona fronteriza.

Asimismo, la ONAMET indicó que vigila la tormenta tropical Paulette, localizada a unos 2,140 km al este de las islas del norte de las Antillas Menores, con vientos máximos sostenidos de 85 km/h, moviéndose hacia el oeste/noroeste a unos 9 km/h.

También informa que la tormenta tropical René se ubica a unos 65 km al sur/sureste de Santo Antao, las islas Cabo Verde, con vientos máximos sostenidos de 65 km/h, moviéndose hacia el oeste/noroeste a unos 19 km/h.

Distrito Nacional: Medio nublado en ocasiones con chubascos y posibles tronadas.

Santo Domingo Oeste: Medio nublado con chubascos y posibles tronadas.

Santo Domingo Norte: Medio nublado a nublado en ocasiones con chubascos dispersos y tronadas.

Santo Domingo Este: Medio nublado con chubascos dispersos y posibles tronadas..

Gran Santo Domingo: Temperatura máxima entre 31º C y 33º C y mínima entre 23º C y 25º C.