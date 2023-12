Once temas que dejaron huella este 2023, según Rolling Stone

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El año 2023 ha estado cargado de viajes musicales fascinantes y llenos de innovación, sorpresas, nuevas colaboraciones y expresiones artísticas que dejarán una huella importante en la gente y en los seguidores de cada cantante.

Según la venerada revista Rolling Stone, una gran cantidad de canciones que vieron la luz del público en diferentes etapas del año son consideradas como las más escuchas e impactantes de todo el 2023 y son:

Karol G, Shakira – TQG

Luego de darle cabida y fama al lema “las mujeres ya no lloran; las mujeres facturan”, Shakira fue invitada por Karol G a participar en una colaboración que sin duda dejó marca en 2023. Ambas artistas colombianas se reunieron para recordar que su valía no depende de sus parejas, sino que proviene de ellas mismas.

Myke Towers – LALA

Para este artista mezclar el doble sentido, con la ternura y el humor que le caracterizó al tema le rindió muchos frutos. Resulta que el artista puertorriqueño decidió lanzarse al abismo del riesgo musical con su álbum «La Vida es Una» y logró calar rápidamente con su tema en todas las plataformas sociales.

Jay Wheeler, Dei V, Hades66, Luar La L – Pacto

El tema de trap pertenece al EP Emociones 1.5. de Jay Wheeler y enseña cómo la voz del cantante boricua puede adaptarse a cualquier ritmo urbano logrando un éxito musical.

Eladio Carrión, Bad Bunny – Coco Chanel

El primer sencillo del cuarto álbum de estudio de Eladio Carrión, 3MEN2 KBRN, le trajo su debut en el Billboard Hot 100. Entre referencias a marcas de lujo, Eladio y Bad Bunny intentan convencer a un interés amoroso de que son mejores que su pareja.

Feid, Young Miko – Classy 101

El colombiano unió fuerzas con la revelación Young Miko en un tema producido por Caleb Calloway, Julia Lewis y Mauro. Con un sonido de reggaetón pegadizo, la canción se volvió un éxito que escaló las listas con rapidez.

Feid, Sean Paul – Niña bonita

Nuevamente Feid con su ritmo pegajoso, suave y extraído de Mor, no le temas a la oscuridad invita a bailar lento, pero a la vez intenso. Sobre una base con toques de dancehall, el intérprete jamaiquino ofrece su inconfundible forma de cantar en español al tiempo que Feid destaca con su usual picardía.

Bad Bunny – Where She Goes

Con este tema, el ‘’Conejo Malo’’ causó revuelo e hizo creer a todos sus fanáticos que se escucharía su primera canción en inglés. Sin embargo, dio una sorpresa con la unión para el videoclip donde sale con Ronaldinho y Frank Ocean.

Bad Bunny, Feid – PERRO NEGRO

Los dos grandes del reggaetón del momento se unieron en un tema perteneciente al álbum sorpresa de Bad Bunny, Nadie sabe lo que va a pasar mañana. La canción se alza como un clásico de la nueva era del urbano, mientras homenajea a la famosa discoteca de Medellín que lleva el mismo nombre.

Carin León, Maluma – Según quién

El nuevo gran exponente de la música mexicana trabajó con el colombiano para crear ‘Según quién’. “México, Colombia, un solo corazón”, expresó Maluma antes de comenzar a cantar en el programa Good Morning America desde Nueva York con Carin como invitado.

Grupo Frontera, Bad Bunny – unx100to

Bad Bunny, como casi siempre en los últimos años, se adueña de la lista y lo sigue haciendo con esta por su colaboración con la agrupación de música mexicana Grupo Frontera, quienes se enteraron de que el puertorriqueño grabaría con ellos en ese mismo momento.

Shakira, Bizarrap – Bzrp Music Sessions Vol. 53.

Quizás por el morbo o por la controversia familiar de Shakira, una de las sesiones del productor argentino que más dio de qué hablar en 2023 fue la número 53 con la barranquillera. La estrella colombiana usó la sesión #53 de Bizarrap para buscar catarsis hacia algunos temas de su vida personal que resonaron este año. El tema fue todo un éxito.