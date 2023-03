Once minoristas latinoamericanos se ubican en Top 250 del estudio potencias globales del comercio

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Once minoristas latinoamericanos se ubicaron en el Top 250 de la edición 2023 del estudio Las potencias globales del comercio minorista, elaborado por Deloitte Global.

Según indica este miércoles una nota de prensa, estas compañías tuvieron el 1.8 % de la participación en los ingresos minoristas globales, siendo la departamental mexicana El Puerto de Liverpool el minorista de la región que tuvo el más rápido crecimiento, con un incremento en sus ingresos minoristas interanuales de 35.5 %.

En los resultados de este año, las mexicanas Grupo Comercial Chedraui, S.A.B. de C.V. México (27) y Grupo Coppel México (43) destacaron como parte del Top 50 de los minoristas de más rápido crecimiento.

El Top 10 de minoristas globales

Nuevamente Walmart lidera a los minoristas globales, junto con Amazon, uno de los minoristas digitales que se beneficiaron de los cambios en el comportamiento de los consumidores hacia las compras digitales, durante y después de la pandemia. JD.com fue el minorista dentro del ‘Top 10’ con más rápido crecimiento en el año fiscal 2021, con un aumento de los ingresos del 25.1 %. La mayoría de los 10 minoristas principales aumentaron sus capacidades digitales a través de tecnologías en la tienda o mediante la mejora de las ofertas omnicanal.

El Top 250 de minoristas globales

Los minoristas del ‘Top 250’ lograron un sólido crecimiento interanual de 8.5 % en sus ingresos, sobre una base compuesta ponderada por ventas y ajustada por moneda. Esto se suma al crecimiento interanual de los ingresos minoristas del 5.2 % registrado en el FY2020. Si bien aún presenta desafíos importantes, el entorno minorista se volvió más hospitalario durante el año fiscal 2021 en comparación con el año anterior, probablemente debido a la relajación parcial de las restricciones pandémicas y al regreso de los consumidores a los hábitos de compra anteriores a la pandemia.

Centrarse en la sostenibilidad

Los últimos años han sido testigos de un enfoque continuo en cuestiones de sostenibilidad: 73% de los CXO de la industria de consumo han aumentado las inversiones en esta materia durante el último año. El enfoque de los esfuerzos de los minoristas se está desplazando hacia cuatro nuevas áreas, que incluyen:

-Reventa al por menor: Muchos minoristas están ingresando o expandiéndose en el mercado de bienes usados mediante la introducción de mercados y opciones de recompra, impulsados por consumidores cada vez más conscientes y generaciones más jóvenes que prefieren opciones de compra sostenibles.

-Cadena de suministro sostenible: La cadena de suministro minorista contribuye actualmente al 25 % de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a nivel mundial. Esto ayuda a consolidar la necesidad de que los minoristas integren iniciativas sostenibles en las operaciones de su cadena de suministro. Otros puntos focales importantes son la trazabilidad de los productos, la eliminación de desechos de la cadena de valor y el establecimiento de objetivos basados en la ciencia, mientras se monitorea el progreso.

-Progreso sostenible facilitado por la tecnología: El blockchain y la inteligencia artificial (IA) han ayudado a impulsar los esfuerzos de sostenibilidad al aumentar el nivel de trazabilidad y la transparencia en las operaciones de la cadena de suministro. Utilizada para rastrear productos y componentes a lo largo de la cadena de valor, la IA puede ayudar a diseñar productos circulares, hacer que las funciones de pronóstico sean más precisas y reducir el desperdicio desde la etapa de diseño del ciclo de vida del producto.

-Marcos regulatorios: Muchos grupos de interés están sometiendo a los minoristas a un mayor escrutinio en lo que respecta a los esfuerzos de sostenibilidad, lo que hace que el cumplimiento de los marcos regulatorios y los informes precisos sean críticos.

Perspectivas económicas mundiales 2023

Durante el año, es probable que veamos cómo se estabiliza o revierte el rápido aumento de la inflación y el aumento de los precios de las materias primas, con menos interrupciones en la cadena de suministro global que el año anterior. Sin embargo, los mercados laborales ajustados, el conflicto entre Rusia y Ucrania y la disrupción económica generada por el cambio climático, entre otros, parecen destinados a continuar. “A pesar de la estrechez del mercado laboral, los salarios no han podido seguir el ritmo de la inflación en la mayoría de las economías avanzadas. El resultado ha sido un gasto de consumo más débil. En 2023, a medida que la inflación retroceda, es probable que el crecimiento de los salarios finalmente supere la inflación. Esto puede impulsar el gasto de los consumidores”, señala Ira Kalish, Economista en Jefe Global de Deloitte.

Los 50 minoristas de más rápido crecimiento

Los 50 minoristas de más rápido crecimiento registran las tasas de crecimiento anual compuestas (CAGR) más altas en ingresos para el periodo del FY2016 al FY2021. Sobre una base compuesta ponderada por ventas y ajustada por moneda, estas empresas crecieron un 20.1 % interanual, más del doble del crecimiento del 8.5 % del ‘Top 250’. Analizar a los 50 minoristas de más rápido crecimiento nos da una idea de los comportamientos de los consumidores. El número de minoristas de bienes de consumo y artículos de ocio, así como de ropa y accesorios, es desproporcionadamente mayor en los 50 más rápidos que en el ‘Top 250’, por mencionar solo un ejemplo.

El futuro de las tiendas

A medida que el mundo posterior a la pandemia continúa desarrollándose, la integración de la tecnología en la industria minorista se ha vuelto cada vez más importante para atraer a los clientes a las tiendas físicas y crear experiencias de compra inmersivas. El uso de tecnologías avanzadas, como la realidad virtual y aumentada, la IA y el análisis de datos, ayuda a los minoristas a personalizar las recomendaciones, agilizar los procesos de pago e involucrar a los clientes. En esta nueva era del comercio minorista, implementar tecnología de manera innovadora será crucial para fomentar la lealtad del cliente e impulsar el éxito comercial.

Para conocer más detalle sobre Las potencias globales del comercio minorista de Deloitte, le invitamos a consultar la versión completa del informe.

Acerca del informe Las potencias globales del comercio minorista 2023

Las potencias globales del comercio minorista identifica a los 250 minoristas más grandes del mundo en función de los datos disponibles públicamente para el año fiscal 2021 (entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022) y analiza su desempeño en todas las geografías y sectores de productos.

El informe se enfoca en los 10 y 250 principales minoristas (Top 10 y Top 250), analizando quiénes son los minoristas que tuvieron un mayor crecimiento y quiénes se integran a este listado, brindando, además, una perspectiva económica para 2023, investigando las últimas tendencias en sostenibilidad y brindando información sobre el futuro de la tienda física.

Los minoristas que integran el Top 250 lograron una tasa de crecimiento compuesta total del 8.5 %, mientras que los del Top 10 crecieron un 8% sobre una base ponderada de ventas compuesta y ajustada por moneda. Los minoristas digitales líderes a nivel mundial se beneficiaron de los cambios de comportamiento de la pandemia de COVID-19 y el entorno minorista volvió, en gran medida, a los hábitos de compra anteriores a la pandemia.

Atraer a los clientes de vuelta a las ubicaciones físicas se ha convertido en un área de intensa inversión, mientras que los esfuerzos de sustentabilidad se trasladaron a nuevas áreas de enfoque.

Sobre Deloitte

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red de firmas miembro y sus entidades relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Consulte www.deloitte.com para obtener más información sobre nuestra red global de firmas miembro.

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría y assurance, consultoría, asesoría financiera, asesoría en riesgos, impuestos y servicios legales, relacionados con nuestros clientes públicos y privados de diversas industrias. Con una red global de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos de los negocios. Los más de 411,000 profesionales de Deloitte están comprometidos a lograr impactos significativos.

Tal y como se usa en este documento, Deloitte RD, S.R.L., la cual tiene el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limitan sus negocios a, la prestación de servicios de auditoría, consultoría, consultoría fiscal, asesoría legal, en riesgos y financiera respectivamente, así como otros servicios profesionales bajo el nombre de “Deloitte”.

Esta presentación contiene solamente información general y Deloitte no está, por medio de este documento, prestando asesoramiento o servicios contables, comerciales, financieros, de inversión, legales, fiscales u otros.

Esta presentación no sustituye dichos consejos o servicios profesionales, ni debe usarse como base para cualquier decisión o acción que pueda afectar su negocio. Antes de tomar cualquier decisión o tomar cualquier medida que pueda afectar su negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado. No se proporciona ninguna representación, garantía o promesa (ni explícito ni implícito) sobre la veracidad ni la integridad de la información en esta comunicación y Deloitte no será responsable de ninguna pérdida sufrida por cualquier persona que confíe en esta presentación.

Relacionado