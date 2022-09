Once latinos con mucho que demostrar en estas últimas semanas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Mientras van pasando los días durante el último mes de la temporada, algunos jugadores han excedido las expectativas. Otros, sin embargo, no han encontrado el éxito o han tenido que lidiar con las lesiones. Algunos de estos jugadores ven acción a diario, mientras que otros tienen que esperar que se abra una oportunidad, pero hay algo que aplica para cada uno de ellos: Todos tienen algo que demostrar durante las últimas semanas de la temporada 2022.

Wander Franco

Esta campaña no ha salido como esperaban Franco y los Rays. Pero tienen la oportunidad de hacer que todo el mundo olvide los últimos cinco meses si logran colocarse en la postemporada, con el estelar campocorto dominicano encabezando el camino. Al margen de los abridores Shane McClanahan y Tyler Glasnow, Franco es la última gran pieza de Tampa Bay en regresar de la lista de lesionados esta temporada. No ha puesto los números que se esperaban tras su sensacional campaña de novato y su extensión de contrato, pues las lesiones han limitado su producción y tiempo de juego. Pero ahora, el bateador ambidextro de 21 años tiene la oportunidad de demostrarle a todo el mundo del béisbol por qué sigue siendo una futura superestrella.

J.D. Martínez

Si bien parece inevitable que Martínez, agente libre al terminar la campaña, juegue en otro lado en el 2023, necesita demostrarles a los potenciales interesados que todavía le queda gasolina en el tanque. La falta de producción de Martínez este año ha sido llamativa. Entre 2015 y 2021, estaba considerado entre los mejores toleteros del juego. Pero en sus primeras 456 veces al bate en el 2022, Martínez, de 35 años, sumaba sólo 11 jonrones y 51 empujadas. Le quedan tres semanas para encenderse. Pero eso no ha pasado en meses, así que es difícil verlo recibiendo un contrato por más de un año.

Gleyber Torres

El venezolano fue considerado para el Juego de Estrellas después de conectar 14 jonrones con un OPS de .809 en la primera mitad, pero su producción bajó considerablemente en agosto, cuando ligó para .180/.204/.260 con apenas cuatro extrabases. Torres, a quienes los Yankees trataron de canjear antes de la fecha límite, tendrá solo 26 años la próxima campaña, pero las semanas finales del 2022 podrían determinar si la gerencia lo sigue viendo como una pieza de cambio.

Carlos Correa

Los Mellizos firmaron al puertorriqueño para momentos como éste. Y con 17 jugadores en la lista de lesionados y el club aun así todavía tratando de colocarse a la postemporada, Minnesota tiene que arreglárselas sin nombres como Byron Buxton, el dominicano Jorge Polanco, Alex Kirilloff y Trevor Larnach. Si les queda algo de esperanza para tratar de cerrar la brecha en la División Central, tendrá que ser con batazos claves y grandes actuaciones de Correa, quien también podría estar jugando para posicionarse nuevamente en el mercado libre si decide salirse de su contrato.

Yoán Moncada

No cabe duda de que el cubano sobresale por sus capacidades con el bate, como lo ha demostrado su producción en el 2019 y el 2021. Pero el antesalista ha pasado por lo que él mismo señala como una difícil campaña del 2022 debido a lesiones– incluyendo un tirón en el oblicuo derecho al inicio de la temporada–y no ha cumplido con las expectativas en el plato. Moncada e ha dado señales de que comienza a entrar en ritmo, con tres partidos de al menos dos imparables en un trecho de cinco encuentros y una jornada de cinco hits en Oakland el 8 de septiembre. Los Medias Blancas han demostrado el mismo repunte y ahora se están acercando a la cima de la División Central de la Liga Americana. Aunque está en claro que la titularidad de Moncada no peligra en el 2023, los Patipálidos necesitan una mejoría del infielder para clasificar a la postemporada y reafirmar su fe en sus habilidades para embasarse.

Yordan Álvarez

La marcha del cubano — quien fue el Jugador del Mes de junio — hacia una batalla con Aaron Judge y Shohei Ohtani por el premio a JMV del Joven Circuito se descarriló por una lesión en una mano que lo envió a la lista de lesionados y lo sigue limitando incluso tras su regreso a la acción. Tras registrar OPS de 1.356 en junio y 1.146 en julio, Álvarez lleva una línea ofensiva de .235/.347/.353 con dos jonrones y 13 impulsadas en 30 compromisos desde el 1ro de agosto. Sacudió un cuadrangular en la victoria de los Astros sobre los Angelinos el domingo, lo que presenta una señal de que podría estar recuperando su ritmo. El paso de la ofensiva de Houston no es el mismo si Álvarez no produce carreras.

Lewin Díaz

Los Peces subieron a Díaz a finales de julio y el dominicano ha jugado como titular contra los lanzadores derechos desde entonces. Aunque es conocido por su defensa digna de un Guante de Oro en la inicial, el problema ha sido su bate (OPS+ de 55) en 90 partidos en las Mayores. Los planes de Miami en la primera base dependerían de cuánto podrían confiar en Díaz, quien cumplirá los 26 años en noviembre. Dicha posición normalmente requiere de una buena producción a la ofensiva, por lo que el futuro de Díaz con la organización se podría decidir en las próximas semanas.

Joely Rodríguez

En la fecha límite de cambios, los Mets no adquirieron a ningún refuerzo zurdo para el bullpen, prefiriendo seguir contando con el dominicano, cuyos números secundarios han sido peores que su desempeño durante gran parte de la temporada. Si eso no cambia rápidamente, el equipo de Queens no tendrá otra alternativa que probar a David Peterson, Joey Lucchesi u otros como relevo zurdo durante la recta final. Nueva York necesita a alguien aparte del puertorriqueño Edwin Díaz que demuestre ser fiable contra la clase de toleteros zurdos que verán con frecuencia en octubre.

Franmil Reyes

Los Cachorros reclamaron a Reyes de la lista de waivers de los Guardianes en agosto, tras cuatro duros meses de Reyes con Cleveland que resultaron en un descenso a Triple-A, antes de que fuera designado para asignación. En sus primeros nueve partidos con Chicago, el cañonero de gran estatura y personalidad bateó .368 con siete extrabases y OPS de 1.079. La producción de Reyes ha visto un descenso en las últimas semanas y los Cachorros deberán tomar una decisión en la temporada muerta. Reyes, quien ganó US$4.55 millones este año, es elegible para arbitraje. Es evidente que Chicago necesita trueno y Reyes cumple con dicho requisito, pero Chicago deberá analizar sus últimos dos meses en el plato para determinar si será parte de los planes para el 2023.

José Barrero

El cubano, quien es un torpedero con buen guante, no tuvo un buen desempeño al bate en Triple-A este año, pero de todas maneras subió al equipo grande en agosto para que se siguiera desarrollando como bateador a nivel de Grandes Ligas. Los obstáculos han continuado, especialmente con una alta tasa de ponches. Los coaches de bateo le cambiaron a Barrero el cuadre y la estrategia en el plato, con algunos resultados positivos, pero sin consistencia. Barrero tiene apenas 24 años, así que podría ser muy temprano para descartarlo, aunque en el 2023 deberá demostrar que puede batear en las Mayores. Por su parte, el quisqueyano Elly de la Cruz — el prospecto Nro. 1 en la organización y Nro. 15 en todo el béisbol — está entre varios campocortos jóvenes que podrían ascender rápidamente por el sistema de los Rojos.

Ketel Marte

Antes de la temporada, los D-backs le otorgaron una extensión al quisqueyano, su segunda desde que llegó a Arizona antes de la campaña del 2017. Marte tuvo un lento comienzo este año, pero para la pausa del Juego de Estrellas tuvo un repunte que subió su OPS por encima de .800. Sin embargo, desde entonces Marte ha tenido problemas y en ocasiones se ha visto limitado por molestias en una corva. Cuando lleva un buen ritmo, Marte puede echarse el equipo al hombro a la ofensiva y juega con gran confianza. A los D-backs les encantaría ver a Marte terminar la temporada encendido, para que pueda llegar a su preparación de cara al 2023 en un punto positivo.

