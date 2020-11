“On the Rocks”: Una comedia agradable

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El cine de Sofia Coppola lo conocí hace unos 17 años cuando vi la excelente Lost in Translation.

No recuerdo el momento exacto en que la vi, pero me acuerdo perfectamente de esa historia agridulce en la que Bill Murray interpreta a un actor de mediana edad que está en Tokio para grabar un comercial y desarrolla una fuerte atracción hacia la joven esposa de un fotógrafo que interpreta Scarlett Johansson.

La simbiosis de ese par no la he podido olvidar jamás, además de la manera tan hermosa en que captura el luminoso entorno urbano de Japón para ilustrar con mucha sutileza su estampa sobre el retraimiento, la soledad y los sentimientos reprimidos.

Todavía me sigue pareciendo original, profunda, melancólica y muy divertida.

Desafortunadamente, no me pasó lo mismo con sus otras películas. Me aburrí viendo su debut en The Virgin Suicides, la tonta The Bling Ring y hasta el irregular remake de The Beguiled. Pero recientemente una película suya ha resucitado mi fe por su cine.

Esta película, titulada ‘On the Rocks’, se ha estrenado en la plataforma de streaming de Apple TV+ y es una comedia dramática en la que Coppola se reúne con Murray después de 17 años de haber filmado ‘Perdidos en Tokio’.

No sé si el motivo fue por nostalgia, pero su reunión me resulta entretenida y placentera, tan exquisita como un Martini extra seco que digiero con una sonrisa en la cara. La protagonizan Murray, Rashida Jones y Marlon Wayans.

Me parece contagiosa por sus atmósferas urbanas de Nueva York y por la sólida química que observo entre Murray y Jones, con los que Coppola elabora un comentario ligero sobre los vínculos paternales y la influencia moral que estos llegan a ejercer en las relaciones de pareja que atraviesan dificultades de coexistencia.

Hay buena música, conversaciones lacónicas, dos personajes cautivantes. Pocas cosas se le escapan cuando presenta las peculiaridades del padre mujeriego y la hija indecisa que recorren todas las calles de Nueva York para seguir los rastros del supuesto marido infiel.

Como en muchas de las otras películas de Coppola en la que se retrata las vicisitudes femeninas, ‘En las rocas’, propone en la superficie un discurso sobre las trampas de los prejuicios desde la óptica de una mujer insegura que está atada a las confidencias del padre para disipar la confusión sobre una infidelidad que la tiene en estado de alerta.

Aunque me percato de inmediato de una situacionalidad que por causa de la corrección política hace que una parte de la narrativa sea previsible, sobre todo cuando el marido afroamericano es tratado fuera de campo como un equívoco pero a fin de cuentas termina siendo un santo inocente, Coppola consigue entretenerme porque los dos personajes principales están llenos de vitalidad cuando son víctimas de los prejuicios.

Equilibra estupendamente el drama y la comedia, cambiando a un tono serio cuando una revelación es necesaria. En la puesta en escena, emplea los colores para describir cuestiones como la fidelidad, la introversión, la alegría, los celos y las contradicciones. Pero también, además de figurar las consecuencias inmediatas de la incomunicación conyugal, revela sutilmente los límites de la dependencia paternofilial.

Si bien la película de Coppola tiene un estilo visual muy absorbente que encuadra el alma solitaria de la metrópoli neoyorquina con planos bellísimos que solo me recuerdan el cine de Woody Allen, lo que más me logra cautivar son las actuaciones de Jones y de Murray. Hay sustancia en los personajes traviesos que interpretan, coloquios interesantes, situaciones inesperadas.

La expresividad de Jones es muy creíble como la mujer dudosa de mediana edad que anhela solventar la crisis matrimonial, aunque reconozco que la propuesta se vuelve dinámica y muy agradable cuando Murray entra en escena para interpretar al dandi atrevido, excéntrico e inexpresivo que se preocupa por el bienestar de su hija.

El ritmo decae pocas veces y mis quejas se disipan cuando Murray está en pantalla. Su retrato de la inseguridad femenina es tan atrapante como disfrutable.

Ficha técnica

Año: 2020

Duración: 1 hr 36 min

País: Estados Unidos

Director: Sofia Coppola

Guión: Sofia Coppola

Música: Phoenix

Fotografía: Philippe Le Sourd

Reparto: Bill Murray, Rashida Jones, Marlon Wayans

Calificación: 7/10