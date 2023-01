OMS revela que 5 mil MM de personas están desprotegidas de ingesta nociva grasas trans

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Organización Mundial de la Salud (OMS), reveló recientemente a través de un nuevo informe que 5 mil millones de personas en el mundo están desprotegidas frente a la ingesta nociva de las grasas trans, lo cual aumenta el riesgo de que sufran enfermedades cardiacas y mueran.

Según el informe “Countdown to 2023 WHO Report on global trans fat elimination 2022”, que da seguimiento a los progresos que ha tenido llevar a cabo el objetivo de eliminar las grasas trans para el 2023, arrojó que dicha ingesta provoca anualmente hasta 500 mil muertes prematuras por cardiopatía coronaria a nivel mundial.

En ese sentido, el director general de la OMS, doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que las grasas trans no tienen ningún beneficio conocido, pero sí enormes riesgos para la salud con enormes costos para los sistemas hospitalario.

“En cambio, eliminar las grasas trans es una medida costo eficaz con enormes beneficios para la salud. En pocas palabras, la grasa trans es una sustancia química tóxica que mata y que no debería estar en los alimentos. Es el momento de eliminarla de una vez por todas”, señaló.

De su lado, el presidente y director ejecutivo de Resolve to Save Lives, doctor Tom Frieden, agregó que los progresos en la eliminación de las grasas trans corren el riesgo de estancarse, mientras las grasas trans siguen matando.

“Todos los gobiernos pueden frenar estas muertes prevenibles promulgando ahora mismo una política basada en mejores prácticas. Ya está cerca el día en que las grasas trans dejarán de matar, pero los gobiernos deben actuar para poner fin a esta tragedia evitable”, exhortó.

Aunque es considerable el esfuerzo realizado por la OMS, logrando una cobertura poblacional de las políticas basadas en mejores prácticas multiplicándose por casi seis, siendo 43 los países que aplican tales políticas para eliminar las grasas trans en los alimentos, lo que supone la protección de 2,800 millones de personas a nivel mundial.

Asimismo, en dicho reporte se indica que hasta la fecha los países de ingreso alto pertenecientes a las Américas y Europa; los de ingreso mediano como la Argentina, Bangladesh, Filipinas, la India, el Paraguay y Ucrania iniciaron, ya iniciaron con la adopción de estas políticas; en el caso de México, Nigeria y Sri Lanka, se examina la introducción de esas prácticas en 2023 y en lo adelante se estipularía en Nigeria que sería el segundo país de África y el más poblado, donde se podría aplicar también.

Ahora bien, con esta cifra presentada por dicha organización de la salud mundial por medio al informe, supone una barrera ante el objetivo mundial de que se cumpla con la eliminación de la problemática para el presente año.

Otros datos arrojados por la investigación realizada por la OMS y la colaboración de Resolve to Save Lives, también establece que 9 de los 16 países que registran una mayor proporción estimada de muertes por cardiopatías coronarias, debido a la ingesta de grasas trans no cuentan con una política basada en mejores prácticas como Australia, Azerbaiyán, Bhután, Ecuador, Egipto, el Irán, Nepal, el Pakistán y la República de Corea.

Según el reporte, existen dos políticas alternativas basadas en las mejores prácticas: 1) establecimiento de un límite nacional obligatorio de 2 gramos de grasas trans de producción industrial por cada 100 gramos de grasas totales en todos los alimentos; y 2) prohibición nacional de la producción de aceites parcialmente hidrogenados (una importante fuente de grasas trans) y de su uso como ingrediente en todos los alimentos.

Detallar que los también llamados ácidos grasos trans de producción industrial, se encuentran por lo general en alimentos envasados, productos horneados, aceites de cocina y productos para untar.

Finalmente, señalar que el primer llamamiento de la OMS para la eliminación mundial de las grasas trans de producción industrial, fue realizado en el 2018, fijándose como objetivo su erradicación para el 2023.

Recomendaciones de la OMS para el 2023

Que los países se centren en cuatro ámbitos: adopción de políticas basadas en mejores prácticas, seguimiento y vigilancia, mejores aceites alternativos y concienciación.

Alientan a los fabricantes de producción industrial trabajar en consonancia con el compromiso asumido por la International Food and Beverage Alliance (IFBA), pidiendo a los principales proveedores de aceites y grasas que eliminen las grasas trans en dichos productos que venden a los fabricantes de alimentos en todo el mundo.

Por: Tania Frias

