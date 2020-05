OMS: “Reabrir economía en RD sería activar una bomba de tiempo”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -La representante en el país de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Alma Morales Salinas, manifestó este martes que sería una bomba de tiempo que el gobierno dominicano reabra la economía, bajo el alegato de que pudieran ocurrir brotes de la pandemia del coronavirus en los sectores donde la población vive en estado de hacinamiento.

“No se puede, porque el país no está cumpliendo con las normativas que controlan la transmisión comunitaria”, o sea no se está cumpliendo las medidas para controlar que sector que tenga brotes no contaminen a otros”, señaló la ejecutiva de la OMS.

Morales Salinas explicó que para considerar la reapertura de la economía es necesario cumplir con ciertos criterios, entre ellas que no haya transmisión comunitaria en la nación, es decir que haya ocurrido una semana consecutiva con el número de casos en constancia con relación al número de muestra que se toman en los laboratorios.

“Esto es muy peligroso, cuando se pierde la percepción del peligro, y logra subestimar el peligro a contraer el coronavirus» dijo la también represente de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Dijo que para considerar la reapertura de la economía hay que tener muy claro cómo van a operar los sistemas de transportes, las escuelas, los salones de bellezas, los hoteles, restaurantes y establecimientos turísticos en sentido general.

Citó que el reporte que ofreció el ministro de Salud, Rafael Sánchez Cardenas con relación al Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo de ayer lunes se reportaron 79 casos cada uno, lo que comprueba que se mantienen un incremento con el número de casos registrados y esa es una medida a tomar en cuenta.

La profesional de la salud habló en estos términos en el programa al ser entrevistada por los periodistas Huchi Lora y Amelia Dechamps.

