Omni Cultural TV Fest celebra una exitosa segunda edición

EL NUEVO DIARIO, PUNTA CANA.- La segunda edición anual de OCTVF se organizó junto con NATPE (The National Association of Television Program Executives) y S.T.R.E.A.M. Global Innovations, una organización educativa sin fines de lucro que apoya a las comunidades desatendidas. La exposición de todo un día incluyó paneles sucesivos, proyecciones, un espectáculo de premiación y un festejo posterior en un mundo virtual interactivo con avatares personalizados.

“¡El OCTVF de este año fue épico! Ni siquiera una pandemia nos iba a impedir presentar al nuevo talento que hemos descubierto”, dijo Cindy Cowan, cofundadora del festival.

Añadió que “S.T.R.E.A.M. nos proporcionó una experiencia superior de red virtual y nuestros avatares nos permitieron encontrarnos, participar en paneles y en el espectáculo de premiación, ¡y bailar toda la noche!”.

En el festejo posterior, los invitados socializaron con Kool de Kool and The Gang y Hanna El Bayeh, y bailaron con las presentaciones de Sandra G. y James Maslow. Vicki Barbolak (“America’s Got Talent”) presentó el espectáculo de premiación.

El evento se diseñó para conectar a un grupo diverso de cineastas y creativos con compradores, distribuidores, estudios y redes en un entorno con distanciamiento social. Participantes de todo el mundo dejaron muy buenos comentarios sobre el evento.

“¡Fue impresionante! En realidad, los vi las 14 horas seguidas con mi pijama”, expresó Adeline Ferro, productora ejecutiva de “Mambochella” (selección oficial/documentales). “Los paneles fueron magníficos, las proyecciones y el espectáculo de premiación estuvieron increíbles, y la fiesta me hizo sentir que había salido por primera vez desde que comenzó la pandemia”.

Geoff Silverman, socio de The Cartel Agency y uno de los muchos ejecutivos que lograron conexiones exitosas, comentó: “Descubrí que todo el talento creativo surgía de nuevas voces renovadas, diversas e innovadoras. De hecho, en estos momentos estoy en tratativas para representar a algunos de estos fantásticos creadores”.

El festival tuvo más de 1,200 registros, con 196 invitados que interactuaron y navegaron con su avatar durante las 14 horas completas.

“Se trata de cifras impresionantes, y nos sentimos muy honrados de haber sido la plataforma oficial para este evento tan necesario que vincula a pujantes creadores con sus posibilidades. ¡Este evento hizo historia para ambos!”, expresó Nikia Richards, cofundadora de S.T.R.E.A.M. Global Innovations.

Los ganadores de la segunda edición anual de los premios OCTVF son:

Mejor película en idioma extranjero: “Día de las carpas” de Joāo Dall’Stella

Mejor animación: “Fantomville” de Glaudius Studios, Puerto Rico

Mejor documental: “What War” de Parvez Satter

Mejor comedia guionada: “Winfield Historical Times” de Julia S. Cowle

Mejor especial de comedia: “America’s Funniest Teen” de Corey Craig

Miniserie web: “Hialeah” del director David A Vargas

Mejor Talk Show: “Trend Talk” de Bel Hernandez y Naibe Reynoso

Película o cortos: “Rosie” de Destry Alyn Spielberg y “Overkill” de Alex Montilla

Mejor drama de TV guionado: “Variable” de Chris Valenziano y Maurice Whitfield

Mejor show o reality no guionado: “First Week Out” de Isaac Fuentes

Los profesionales de la industria fueron premiados por sus colaboraciones con la diversidad y la inclusión:

Premio al Pionero a DL Hughley

Premio al Legado a Shari Belafonte

Premio al Visionario a Maurice Fadida

Premio al Ícono Internacional a Guy Ecker

Premio del Círculo de la Excelencia a Yancey Arias

Trailbazer a Emily Tosta

Entre los patrocinadores de soporte se incluyeron Anannke Entertainment, Maverick Entertainment, Serquet Productions, DG CINE, Dominican Republic Film Commission, Hispanic Star, Latin Heat, TV MAS, Prensario Internacional y El Nuevo Diario.