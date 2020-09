Omega el Fuerte: “Siempre damos la música que el público exige”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. Antonio Peter de la Rosa, conocido artísticamente como Omega el Fuerte, puntualizó que los artistas ofrecen al público la música que exige, en virtud de los cuestionamientos que circulan en medios sociales sobre el contenido de la música urbana dominicana.

“Nosotros damos lo que el público nos exige. Hay artistas que han tratado de limpiar sus letras y hacer música comercial, como es el caso de Shelow Shaq, uno de los artistas urbanos que tenía un contenido más fuerte, y nadie lo ha consumido”, declaró el intérprete de “Pegao”, su más reciente sencillo musical que se convirtió en tendencia en TikTok.

Adicionalmente, se refirió a las figuras públicas que han emitido declaraciones sobre al tema, como el humorista Fausto Mata. Al respecto, señaló que “la iniciativa de Fausto no es tan negativa, lo negativo es la manera en cómo se ha pronunciado. No es que está mal lo que él entiende. Se ha visto eso de mejorar la letra y lo hemos intentado como urbanos”.

El merenguero de calle salió en defensa de los artistas urbanos al preguntársele su parecer respecto a la polémica que ronda en torno a las letras de las canciones de estos exponentes dominicanos, luego de que hace algunas semanas Don Miguelo fuera arrestado por divulgar en sus cuentas de redes sociales, videos de menores de edad bailando su más reciente sencillo musical “¿Y qué fue?”.

Estas declaraciones surgieron en el marco de su rueda de prensa virtual, donde además ofreció detalles de su próximo concierto virtual, “Omega Más Fuerte”, a efectuarse este próximo sábado 12 de septiembre a las 9:00 PM, a través de la plataforma Wachao Plus, por un costo de $10 dólares.

Omega también manifestó sentirse maduro, renovado y listo para una nueva etapa en su carrera musical, al momento que expresaba que siempre ha sostenido la línea de mantener limpias las letras de sus canciones. “Acepté las cosas que estaba mal en mí y me hace sentir bien cuando que me dicen que me veo renovado”, expresó.