Omar Ramos: Comisión Electoral y próximo Consejo Universitario UASD están facultados para expulsar a quienes hoy transgredan democracia interna

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Omar Ramos, recordó que la Comisión Central Electoral creada para las elecciones de dicha casa de estudios de este próximo 15 de junio, así como el nuevo Consejo Universitario que saldrá electo en dichos comicios, tendrán plenas facultades reglamentarias sancionar con las expulsiones necesarias aquellos que vulneren durante el proceso electoral la democracia interna, transparencia y legalidad.

Dijo que así lo establece el Art. 47.8 del Reglamento Electoral, el cual añade que también serán sancionados aquellos que no estén comprometidos “con el éxito del desarrollo y la conclusión del proceso electoral”.

En es sentido, Ramos pidió a las autoridades velar porque se garantice la transparencia del proceso electoral en el que se pretende elegir a las autoridades que presentarán la alta casa de estudios, argumentando que esta debe jugar un rol protagónico ante la sociedad como referente de pulcritud y honorabilidad institucional.

También, afirmó que la mayor preocupación no es la inscripción tardía de 47 nuevos profesores al padrón de votos para las próximas elecciones en la academia, sino que no al vulnerar las normas los profesionales de las aulas no tendrán forma de pedirles a los estudiantes que conforme a la ética y a la moral puedan ejercer su presión.

En una entrevista realizada por los periodistas Liliam Mateo y Domingo Ramírez Rodríguez en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Ramos explicó que la Comisión Electoral, solicitó en diversas ocasiones al Consejo Universitario en manos de su presidenta, Emma Polanco, para que se abstenga de modificar los reglamentos del proceso electoral, porque existe un principio de inmutabilidad normativa de un proceso electoral cuando está en desarrollo, además de considera que acciones como estas afectaría la credibilidad de la academia.

“Lo que está sucediendo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por un tema político, quiere abrir nuevamente el padrón electoral, porque aparentemente las encuestas no están favoreciendo al candidato de las gestión”, indicó.

De igual forma, reiteró que la UASD es identificada por muchos como una institución que debe ser emulada en sus prácticas internas; por tanto, entiende que una intervención al proceso electoral perjudicaría la imagen nacional e internacional de la alta casa de estudios.

“Es por eso que nosotros abogamos para que en la Universidad Autónoma de Santo Domingo se respete la institucionalidad, se respeta la legalidad y al mismo tiempo celebremos elecciones transparentes con las normas ya previamente aprobadas por el claustro mayor desde hace más de quince años”, externó.

Además, señaló que en la actualidad quienes pretenden modificar los Estatutos Electorales en pleno proceso, fueron elegidos bajo esas normas, y en su momento habrían querido que se respetaran; sin embargo, dijo que hoy quieren vulnerar las normas para beneficiar a los candidatos de su preferencia.

En ese sentido, el catedrático manifestó que tiene la certeza de que el Tribunal Superior Administrativo competente en materia de recurso de acción de amparo fallará en contra de que se están vulnerando los derechos a elegir, favoreciendo las comunicaciones de la Comisión Central Electoral que establece que esas personas no podrán ejercer el sufragio electoral para el 15 de junio del año en curso, fecha en que será la contienda.

“En la Universidad Autónoma de Santo Domingo el padrón cerró en diciembre de 2021, a ellos no se les está cuestionando su calidad de adscrito, a ellos lo que se está diciendo que también pueden votar, pero a partid el 2026 que es cuando reúnen los requisitos necesarios con el padrón electoral”, explicó.

Afirmó que el Reglamento Electoral de la UASD especifica en su artículo 47 que toda autoridad que pretenda vulnerar los derechos de elegir y ser elegido o crear un estado de desconfianza, afectando la transparencia y la legalidad del proceso electoral, podría ser sancionada hasta con sentencias de expulsión de la universidad.

“Hasta se podría contemplar la suspensión salarial e incluso una amonestación pública, es por eso que nosotros llamamos a la prudencia del Consejo Universitario para que todos apoyemos que lo que está en el Reglamento sea lo que se aplique en el proceso electoral”, enfatizó.

