Omar López: “Mucha gente no daba nada por Venezuela”

EL NUEVO DIARIO, VENEZUELA.- Liderada por un equipo lleno de estrellas, República Dominicana llegó al Grupo D como claros favoritos para ganar el “Grupo de la Muerte” y como uno de los principales candidatos para llevarse el Clásico Mundial de Béisbol 2023.

Por su experiencia, el equipo puertorriqueño también arribó al torneo con muchas expectativas. Puerto Rico está tratando de superar ese último obstáculo y ganar su primer Clásico Mundial después de terminar como subcampeón en 2013 y 2017.

Eso dejaba a Venezuela, una selección que tiene tanto talento — o hasta más — como cualquier equipo en este torneo, de alguna manera pasando bajo la mesa. Pero después de una dominante victoria en su primer partido contra República Dominicana y otro triunfo igualmente impresionante por 9-6 sobre Puerto Rico el domingo en el loanDepot Park, Venezuela se ha establecido como uno de los equipos a vencer. Y lo ha hecho de manera enfática.

“Cuando salió el grupo, mucha gente no daba nada por Venezuela, nadie daba nada por nosotros”, dijo el manager Omar López. “Hasta en nuestro propio país… gente criticándome a mí. Simplemente eso me llenaba más de compromiso y de ganas de trabajar y quizás no gastar tiempo con mis hijos, ni con mi esposa, ni con mi familia, sino dedicarme al 100% y demostrar que nosotros sí podemos hacer las cosas de la mejor manera posible”.

Con sus victorias sobre República Dominicana y Puerto Rico, Venezuela ahora está al mando en el grupo más difícil del campeonato. Es la primera vez que la Vinotinto arranca con marca de 2-0 en la primera ronda de un Clásico Mundial en su historia.

Para Venezuela, la diferencia entre este año y los torneos anteriores es el compromiso de cada jugador con su país. López comentó que el roster se armó a partir de muchas conversaciones con el capitán Miguel Cabrera, quien está vistiendo el uniforme venezolano en un WBC por quinta y última vez en su carrera.

Una vez que Omar López y Cabrera determinaron el grupo de jugadores, el dirigente venezolano le pidió a cada uno de sus coaches que le hicieran seguimiento a ciertos peloteros para poder estar al tanto de cómo se estaban preparando físicamente de cara al torneo. Dado que los entrenamientos de primavera todavía están en marcha, López les pidió a sus jugadores que se reportaran al Spring Training al 85% de condiciones. Eso les permitiría estar al 100 por ciento para el Día Inaugural, y al mismo tiempo le daría a Venezuela la oportunidad de ganar su primer CMB.

Los jugadores que no cumplieran con esos requisitos o no se mantuvieran en comunicación constante no serían considerados para la selección. Es un nivel de compromiso que a Venezuela le ha faltado en torneos anteriores. Pero ahora lo tienen, y han comenzado a toda máquina el World Baseball Classic.

Pablo López hizo una apertura de ensueño

“Nos sentimos bien, estamos tranquilos, con humildad, así se los dije a los muchachos ahorita (el domingo tras el juego)”, reveló López “Mañana (lunes) es día libre, tenemos un meeting en la mañana para hablar de Nicaragua, hay una práctica que vamos a tener también. No hay descanso. Los muchachos están comprometidos y quieren salir adelante”.

