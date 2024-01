Omar Fernández versus Guillermo Moreno

Omar Fernández sale arriba en las encuestas? sí, hay que decir que a pesar incluso de su propio padre, que quería madurarlo más, ha logrado posicionar su candidatura, tiene encanto, una imagen fresca, un discurso conciliador y conservador, en una sociedad que jura que es liberal. pero que en el fondo más tradicional no puede ser, conecta con el electorado y ha logrado separar su marca de la de su padre, una que en ocasiones puede sumarle, pero que en otras puede restarle según el cristal por donde se mire.

Pero no debería dormirse en los laureles, hasta ahora estaba sólo en la pista, así que iba corriendo con gabela, ya hay candidato oficial por parte del partido de gobierno, que por retrasado que se vea, hay que admitirle que también tiene buena imagen, en una demarcación tan elitista como el Distrito Nacional y que no va sólo, va con un partido detrás donde muchos tienen un interés marcado en darle por donde le duele al padre, una marca que logró reconstruirse luego del desastre del Ciclón George y el mote de “comesolo”, vadeó con inteligencia y gracia el tema corrupción de su antigua casa, construyó un partido y posicionó en solo 4 años, pocos fracasos electorales en su haber, así que si perdiese el hijo es como decir que la magia empieza y acaba con él, Omar es una Estrella en ascenso que hay que apagar temprano con miras al 2028, después de todo al día de hoy, en el PRM hay mucha gente con la vista puesta en ese cuatrienio (error, sin 24 el 28 está feo para la foto) pero desgraciadamente no se puede decir que descollen muchos aún en ese sentido en la oposición, así que sacarlo del juego temprano parece prudente.

En todo caso el PRM aún perdiendo la senaduría como quiera gana, si ponen todo su empeño podrían remontar en una plaza que parece perdida, pero si pierden tienen para la presidencial, el voto cautivo que Guillermo Moreno ha sacado sistemáticamente en cada proceso que ha participado, sin embargo, si gana, este tendría una tribuna de importancia para venderse y posicionarse a futuro, pero… que pierda de un jovencito por muchas luces que este tenga, podría terminar de enterrar su carrera y de aceptar un cargo en un hipotético gobierno, podría lacerar aún más la imagen de impoluto que tanto se ha esforzado en crear, puesto que aunque como dominicano y político, tiene todo el derecho de ir a su gobierno, para muchos es como si se vendiese por un carguito y si el PRM perdiese también se quedaría sin pito y sin Flauta, así que también Don Guillermo Moreno se está jugando el todo por el todo. En resumen, el panorama, aunque parece claro en 4 meses, es mucha el agua que puede caer y sabemos que la capital se inunda de mirarla mal.

Por Abril Peña