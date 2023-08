Omar Fernández cuestiona Gobierno tomó préstamos que no utilizó para lo que se había dispuesto

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados, Omar Fernández, cuestionó que el Gobierno tomó préstamos que no utilizó en su totalidad para lo que los había pedido y que con esos fondos pretende cubrir el déficit del presupuesto complementario, algo que consideró va en contra de la ley.

Al fijar la posición de la bancada verde sobre el proyecto de presupuesto complementario que mandó el Poder Ejecutivo al Congreso, Fernández sostuvo que en un principio, el Gobierno planteó un aumento en el gasto, que generaría un déficit de RD$15,000 millones.

Asimismo, criticó las justificaciones del Poder Ejecutivo sobre el presupuesto complementario y denunció que luego de haber asegurado que no tomarían nuevos préstamos, a última hora enviaron una adenda con siete nuevos préstamos que ascienden a 1,570 millones de dólares adicionales.

Críticas a justificación del PE

Fernández reconoció que es normal que cada año se le hagan ajustes al presupuesto complementario, pero criticó las justificaciones que usó el Poder Ejecutivo, asegurando que las mismas dejan bastante qué desear.

En ese sentido, criticó que el Poder Ejecutivo utilice la guerra entre Rusia y Ucrania, el precio de los commodities y de los fletes como justificación, aún cuando estos han tenido una tendencia a la normalización durante el último año.

«El presupuesto general del Estado, son leyes que se aprueban en este Congreso, y al ser ley, requiere una justificación y la justificación que viene del Poder Ejecutivo es que ha habido un aparente recrudecimiento del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, o sea, que ha empeorado la guerra, (…) tendríamos que ver, no nos resulta claro que haya empeorado o que haya sucedido algo extraordinario más allá de lo que vemos a diario que sucede en esas dos naciones», expresó Omar.

Agregó que «en el caso de los fletes, sabemos que en un momento hubo hasta subastas por el precio de los mismos, alcanzaron los extraordinarios precios de hasta US$20,000 por flete, y hoy no es el caso, hoy el precio está rondando bastante normal a como estuvo en un momento en US$1,500 o US$2,000 el flete».

Mientras, que sobre los commodities sostuvo que ingenieros constructores y desarrolladores del Distrito Nacional, le han comentado que el precio de los materiales de construcción ha vuelto a un precio bastante asequible.

Ingresos

El funcionario destacó que este presupuesto complementario habla de unos ingresos de unos 46,000 millones de pesos y detalla que los mismos vendrían de la Banca.

«RD$25,000 (vendrían) inicialmente de un adelanto de la Banca, que ha ocupado bastante debate en el debate nacional, porque por demás, uno se preguntaría ¿Cómo es eso que en el mismo cuatrienio, un adelanto por allá del 2021 de RD$20,000 millones y un segundo adelanto en el 2023 de RD$25,000 millones, para un total de RD$45,000?, ¿Cuál es la necesidad de eso y qué se oculta detrás de eso sobre todo?», señaló.

«Si le agregamos a los RD$21,000 millones que consigna este presupuesto complementario, que serían probablemente ingresos extraordinarios, de ETED, DGII, Indotel, Fonper y de Superintendencia de Bancos y otras instituciones, ahí se completarían los RD$46,000 millones», añadió.

Déficit

El diputado señaló que el Poder Ejecutivo plantea un aumento en el gasto a RD$61,000 millones, por lo que habría una diferencia o déficit de RD$15,000 millones entre un monto y el otro (46,000 – 61,000).

Sostuvo que el Ejecutivo dio como explicación que cubriría ese déficit con el balance neto de disponibilidad en fuentes financieras del 2022.

«Para que se entienda, eso de balance neto de disponibilidad en fuentes financieras del 2022 no es más que préstamos, es deuda, pero lo grave de todo esto es que del 2022, quiere decir que son préstamos que fueron aprobados en este Congreso Nacional y en franca violación a la ley no se ejecutaron para lo que estaban consignados, no se ejecutó para aquello que fueron tomados prestados», indicó.

Fernández señaló que de los préstamos tomados por el Gobierno central sobraron RD$23 mil millones, por lo que considera que «el nuevo reto de esta Cámara de Diputados y de los legisladores es entender en qué fue que no se gastó ese dinero».

En ese sentido, reprochó que esta gestión haya tomado en un mismo cuatrenio dos amnistía fiscales y dos adelantos de la Banca.

Eliminan préstamo importante

El congresistas deploró que el Poder Ejecutivo haga enviado una adenda con siete nuevos préstamos, luego de que dijo que no serían necesario.

Criticó, además, que el Gobierno haya eliminado del presupuesto complementario un préstamo que buscaba eliminar la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en Santiago.

En ese orden, afirmó que ese presupuesto reformulado no se corresponde con las prioridades ni necesidades del país, por lo que enérgicamente dijo que la Fuerza del pueblo se opone rotundamente al presupuesto complementario por ser lesivo para el país.

