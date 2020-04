Omar Fernández convierte comando de campaña en centro de acopio y distribución para donaciones por COVID-19

View this post on Instagram

OMAR FERNÁNDEZ CONVIERTE COMANDO DE CAMPAÑA EN CENTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCIÓN PARA DONACIONES POR CORONAVIRUS El candidato a diputado de la Circunscripción 1 del Distrito Nacional, Omar Fernández, informó este jueves que junto a su equipo han convertido su comando de campaña en un centro de acopio y distribución para donaciones, las cuales den soluciones a las dificultades que viven los dominicanos y dominicanas ante la pandemia del Covid-19. El joven abogado también anunció que recibieron la primera partida de alimentos, los cuales serán organizados y distribuidos de forma digna a familias y personas vulnerables. “Estamos haciendo un esfuerzo por estar ahí para aquellos que más nos necesitan, nuestra gente está atravesando momentos de incertidumbre y dificultad por lo que es nuestro deber servirles y apoyarles. Estamos enfocados en llevar alivio a los más vulnerables, canalizando nuestro humilde aporte a través de iglesias, centros para el cuidado de adultos mayores y otras organizaciones comunitarias” expresó Fernández en conversación con los medios. “Agradezco a doña Ligia Bonetti, al grupo SID y MERCASID, por la gran donación generosa que nos están haciendo, esto nos permitirá iniciar con al menos 5 mil kits de alimentos”, señaló el candidato de la Fuerza del Pueblo y el Partido Reformista Social Cristiano.