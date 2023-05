Omar Fernández busca nuevo Código Penal endurezca penas por trata de personas en RD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El diputado por la Fuerza del Pueblo (FP), Omar Fernández, expresó este martes que se está trabajando para endurecer en el Código Penal las penas por explotación sexual de niñas, niños o adolescentes, así como la trata de personas.

El legislador, quien se encontraba en la presentación del nuevo proyecto de la Fundación Save The Children, que busca proteger a niños, niñas y adolescente frente a la trata y la explotación sexual.

Fernández hizo referencia al trabajo que se está realizando en la Comisión de Justicia, del cual es parte, para que se endurezca evidentemente y sustancialmente en el Código Penal, y que a casi tres años de su llegada a la Cámara de Diputados no ha logrado sacar un código que, a su juicio, tanto requieren la República Dominicana.

«Hoy tenemos un código del siglo XIX para combatir la delincuencia del siglo XXI, es una realidad que debe cambiar cuanto antes, soy de los que más he abogado junto a mi partido Fuerza del Pueblo con que contemos con un nuevo código, el código posible, no el perfecto porque el perfecto requiere una serie de consensos que, lamentablemente, no se ha conseguido en la Cámara de Diputados», manifestó el dirigente político.

Afirmó que la Comisión de Justicia está a punto de rendir informe, y puedan entregarle al país una nueva pieza para poder hablar con seriedad, no solamente de nuevas penas y sanciones para delitos contemplados en el mismo, sino también de seguridad ciudadana como debería hablarse en el país.

Tema electoral

En el mismo orden, se refirió a que hay una guerra de encuestas que suelen confundir al pueblo dominicano en cuanto a lo que habrá de ser su elección, para las próximas elecciones municipales de febrero, congresuales y presidenciales de mayo.

«Toca intentar alejarnos un poco de la cháchara política que la gente no necesita en este momento, y por el contrario intentar dar soluciones a los problemas más acuciantes y urgentes en la República Dominicana, en eso tenemos que apostar, y en eso tenemos que invertir los esfuerzos que, por demás, fueron la confianza que delegó el pueblo en cada uno de nosotros, en las posiciones que estamos actualmente’’, expresó el diputado al ser abordado por periodistas que cubrían la actividad.

Por: Beatriz García

