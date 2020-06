Omar Fernández asegura resultados de encuestas no se corresponden con la realidad

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El candidato a diputado de la circunscripción 1 del partido Fuerza del Pueblo (FP), Omar Fernández, consideró este miércoles que las últimas encuestas políticas publicadas esta semana no arrojan un resultado certero en cuanto a quién ganaría la presidencia de República Dominicana, porque, según dijo, tiene otra percepción cuando está en las calles.

“Sin ánimos de quitarle mérito a las encuestadoras, pero a mi juicio, no hay manera posible de que puedan arrojar un resultado certero de quién ganará las elecciones ya que cuando estoy en la calle, cientos y cientos de personas a diario me hacen la seña del León y luego me dicen que no diga nada porque son empleados públicos y si se enteran los despiden, pero que están con Leonel”, precisó el también abogado.

Al ser entrevistado en el programa El Nuevo Diario AM, que se trasmite por El Nuevo Diario TV, Omar fue preguntado sobre el hipotético caso de que su padre Leonel Fernández, quedara en un tercer lugar, cuál sería el partido que estuviera más cerca de recibir su apoyo, dijo que no se siente en condiciones de decirlo.

“No me siento en condiciones ni autorizado de decir más cerca de quién estaría el apoyo. Mi padre no comenta eso y se siente muy seguro de qué clasificará en la segunda vuelta y si se da ese pronóstico que ustedes dicen, estoy seguro que él hará el acuerdo que más le convenga al país”, preció el hijo del exmandatario.

Dijo además que, su proyecto prioritario en poner en práctica de llegar al Congreso, será el Programa de Impulso Empresaria y Labora (PIEL), que consistirá en ofrecerle empleo a los jóvenes de 18 a 28 años.

En cuanto a la calidad de la educación que hay en el país, dijo que el Gobierno solo se ha enfocado en estructuras y no en mejorar la calidad de la docencia cuando es ahí donde se debería de invertir más.

“La calidad de la educación en el país se debe reforzar, empezando por los profesores para que los jóvenes salgan preparados de las escuelas y se puedan insertar en un mundo tan competitivo” apuntó.

Fernández se mostró optimista en que recibirá el apoyo de los electores el próximo cinco de julio, pese a la gran competencia que tiene en su circunscripción.

Encuestas

Esta semana han sido publicadas varias encuestas que dan como fovorito al candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, para ganar las próximas elecciones.

Ellas ellas se citan la Gaullup, que arrojó que el 53.7% de la población votaría por Luis Abinader, un 35.5% por Gonzalo Castillo, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y un 8.6% por el expresidente Leonel Fernández, de La Fuerza del Pueblo (FP).

En tanto que este miércoles salió publicada la Greenberg-Diario Libre, donde Abinader alcanzó un 56 %, Gonzalo un 29 % y Fernández un 12 %.

