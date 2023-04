Omar Fernández afirma «nada ni nadie» lo pondrá a pelear con Alfredo Pacheco

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado y vocero de la bancada de la Fuerza del Pueblo (FP), Omar Fernández, aseguró este jueves que “nada ni nadie” logrará ponerlo a pelear con el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien precisamente ha despejado las dudas de que pudiera presentarse como candidato a la senaduría del Distrito Nacional, sino que ha preferido seguir como legislador en la Cámara Baja.

«Querido presidente @Pachecoalfredoo, nada ni nadie logrará ponernos a pelear. Con esa respuesta a la pregunta del millón, cobra mayor sentido nuestra entrega en la capital!! Gracias por despejar la duda!!», expresó Fernández en su cuenta de Twitter.

La publicación recibió respuesta inmediata de Pacheco, quien reafirmó lo expresado por el legislador de la FP.

«Asimismo, nadie logrará ponernos a pelear, está capital necesita políticos que podamos debatir en buena lid.», respondió el diputado por el Partido Revolucionario Moderno.

El tema surgió en una de las sesiones celebradas en la Cámara Baja, donde de una manera jocosa Pacheco informó que tomó la decisión de no presentar su candidatura por la municipalidad, sino que si los números lo ayudan, seguirá como diputado.

Cuando el presidente de la Cámara de Diputados hizo el anuncio, Fernández no estaba presente, lo que dio lugar a un grato momento cuando este llegó.

«Caramba, lo trajo la encuesta, porque él aspira», expresó Pacheco, en carcajadas, al notar la presencia de Omar, quien también le sonrió desde su curul.

«¿Omar, no estabas aquí cuando yo hice el anuncio?, ¿Ah, pues tú no sabes lo que es?, ya yo tomé la decisión Omar, yo dije que tomé la decisión de que me quedo en el Poder Legislativo, hasta ahí. Yo sé lo que quiere Tobías, yo sé lo que Tobías quiere que yo haga», continuó diciendo Pacheco. Esta misma declaración fue compartida por el perremeísta en un video en su cuenta de Twitter, con el mensaje: «Siempre es grato compartir con los colegas, respondiendo la pregunta del millón».

Resaltar que aunque Omar no ha presentado su candidatura oficial de cara a las elecciones del 2024, es el virtual candidato a la senaduría del Distrito Nacional, por la Fuerza del Pueblo.

Querido Presidente @Pachecoalfredoo, nada ni nadie logrará ponernos a pelear. 😜 Con esa respuesta a la pregunta del millón, cobra mayor sentido nuestra entrega en la capital !! Gracias por despejar la duda !! 😅 🤝 https://t.co/qNKEovJW6m pic.twitter.com/Mr0QEchSQH — Omar Fernández (@OmarLFernandez) April 13, 2023

Relacionado