Omar Fernández afirma en NY que FP se está convirtiendo en principal partido de oposición en RD

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El diputado Omar Fernández, hijo del ex presidente Leonel Fernández y dirigente del partido Fuerza del Pueblo (FP), afirmó durante un concurrido acto en el Alto Manhattan que la organización se está convirtiendo en la principal fuerza de oposición de la República Dominicana.

Acompañado por las diputadas de FP, la merenguera Juliana O´Neal, Charlene Canaán e Ivannia Rivera, así como el vocero del bloque del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Rogelio Genao y otros destacados dirigentes locales y nacionales de FP, Fernández dijo que se siguen juramentando miles de militantes en todo el país y el exterior, lo que, según sostuvo, está convirtiendo a la organización en una fuerza indetenible.

“Somos la segunda fuerza en el senado y la segunda fuerza en la Cámara de Diputados, tenemos ya gracias a Dios, alcaldes y regidores por donde quiera y cada día crecemos más”, agregó.

Dijo que cada día a FP están llegando ex compañeros del PLD y otros que no pertenecían a ningún partido entre los que hay profesionales, abogados, ingenieros, arquitectos, pero también chiriperos, amas de casas y motoconhistas.

“Es el verdadero pueblo que se está juramentando y está pasando a formar parte de la Fuerza del Pueblo”, explicó Fernández.

“Y eso lo digo con mucho orgullo porque les confieso que yo creo que ni mi papá pensó que esto iba a ser temprano”, expresó.

Relató que él y Leonel han conversado en momentos íntimos de lo que sabían y podía FP en estos momentos.

“Pero hace 15 0 20 días nos sentamos, nos miramos a la cara y me dijo ¿y es verdad que estamos aquí tan rápido?, si pasamos de la casilla 18 a la número 3 en cuestión de meses con todas las adversidades, con todo en contra, ¿qué será pasar a la casilla #1?”, sostuvo.

“Estamos trabajando en esa dirección, les quiero felicitar a ustedes, a la dirección política aquí en Nueva York”, añadió.

Dijo que es un gran honor compartir con los numerosos jóvenes que participaron en el encuentro celebrado en el auditorio de la clínica Pediatría 2000 en la avenida Broadway y calle 135, propiedad del doctor Juan Tapia Mendoza.

Recordó que hace tres años estuvo en el mismo escenario con la juventud, “y algunos no tan jóvenes”, resaltando el éxito de la agenda de su padre en varios estados del noreste de Estados Unidos.

“Esto es parte del compromiso que tenemos en esta organización que es la más joven, pero que la estamos convirtiendo en la principal fuerza de oposición”.

Las diputadas

Las tres diputadas también hablaron en el evento.

Juliana, una de las merengueras de mayor éxito en las últimas décadas y que representa a Santo Domingo Este, dijo que estaba muy feliz y que lo que está viendo han sido días inolvidables.

“Todo lo que estoy viviendo es algo que quedará en mi corazón y espero que se siga repitiendo, el cariño de la gente, el compromiso que se siente, esa buena vibra que se siente en FP aquí en el exterior”, añadió.

“Yo era una de las que decía que no me gustaba la política porque no me gustaba, pero luego entendí que para poder generar transformaciones en nuestra sociedad tenemos que involucrarnos”, añadió.

“Es por eso que siempre distingo a las personas que se suman a la causa, pidiéndoles que vean al partido como una familia y si no nos involucramos esas transformaciones nunca se van a dar”, dijo.

En similares términos se expresaron Canaán y Rivera, destacando el avance de FP y el trabajo que desarrollan como legisladoras de ese partido en la Cámara de Diputados.

Canaán reveló que, como hija de dominicanos nacida en Nueva Jersey, encarna las vivencias de la diáspora dominicana en ese estado y en Estados Unidos.

Ella es parte de la prominente familia Canaán de la provincia Hermanas Mirabal (Salcedo) que ha dado senadores, diputados, alcaldes, regidores y funcionarios de alto perfil en los gobiernos del PLD.

Rivera recordó que se fue del partido morado para seguir a Leonel y formar parte de FP, partido que dijo, hará los cambios reales que necesita la República Dominicana.

A la actividad asistieron el presidente en Nueva York de FP, ingeniero Carlos Feliz y los dirigentes juveniles del partido.

