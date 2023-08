Omar cuenta cómo y por qué decide incursionar en la política; “daré lo mejor de mí a favor de mi país”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Defender la democracia y la Constitución de la República fue lo que motivó e imprimió pasión a Omar Fernández para incursionar seriamente en el ejercicio de la política, confesó el diputado en un conversatorio cara a cara con su padre, el expresidente Leonel Fernández, con motivo de celebrarse este pasado domingo el Día de los Padres.

“Defender la democracia de mi país, defender mi constitución, aunque es algo abstracto, e incluso nos llevó hasta un proceso pedagógico de explicarle a la gente la importancia de defender su democracia, creo que fue todo eso lo que me hizo finalmente entender que quizás había un espacio en la política para mí y para otros jóvenes”, expuso Omar en el diálogo con su progenitor.

Su explicación vino como respuesta a una pregunta de su padre sobre qué le motivó a incursionar en la política.

Omar inició contando que antes de estar plenamente en el accionar político, normalmente se limitaba a acompañar a su padre en algunas actividades puntuales, para las que, sin embargo, en ocasiones inventaba excusas para no asistir o no atender la invitación. “Porque no eran las cosas que me gustaban…como que no eran diríamos de mi interés propiamente”, subrayó.

Empero, narró que más adelanté tuvo una participación con la creación de un movimiento de jóvenes, en el año 2012, lo que enviaría la primera señal clara de trillar un camino político.

Cuenta que es en el 2019 cuando por primera vez él decide abrazar una causa, siempre influenciado y motivado por una frase que siempre repete su padre, Leonel Fernández: “En política es importante seguir causas, no cargos, y las causas te llevan al cargo”.

“Fue extraño porque no lo procuré, no me lo propuse, como que llegó…y llegó en un momento en el que entendí que no podía ser indiferente ante lo que pasaba en la sociedad, y me tocó a tu lado, defender la democracia de mi país, defender mi Constitución”,

Recuerda que marchó junto al hoy extinto popular merenguero Johny Ventura y a numerosas personas hacia el Congreso Nacional, para reclamar allí el respeto a la Carta Magna cuando en ese momento, 2019, se hacían intentos de modificarla a los fines de permitir y abrirle paso a la reelección del entonces presidente Danilo Medina.

Omar Fernández manifestó que en aquel momento nunca imaginó que hoy sería, como lo es, parte del cuerpo legislativo del primer poder del Estado.

“Fíjate cómo a veces se te cierra una puerta y luego se te abre otra más grande, nuevas oportunidades. Yo creo que fueron como esas cosas, el haber estado allí, en momentos importantes que serán recordados para la historia, haber sido parte de un grupo de personas que entendió que era importante marchar con la frente en alto y el pecho erguido por una causa que creo que es la más noble de todas, y finalmente eso como que me llevó a la política”, indicó.

Asegura que ya estando en la política, esta ciencia o doctrina le ha dado sentido a su vida. “Pienso que ser legislador me ha hecho entender que hay una misión en mi vida hasta que Dios quiera, pero mientras tanto la estoy disfrutando, siento que estoy aprendiendo, voy evolucionando y daré lo mejor de mí a favor de mi país mientras esté en este espacio”, expuso.

Porqué no tiene novia

Dice que el quehacer político, y en particular el ambiente preelectoral que se avecina, lo mantienen muy ocupado y concentrado, lo que argumenta ha impedido encontrar a una pareja, tener novia.

“Ya habrá tiempo para todo, pero ahora estoy concentrado…”, dijo el diputado por la Circunscripción 1 y eventual aspirante a la senaduría o la alcaldía del Distrito Nacional.

En el conversatorio, Leonel, a modo jocoso, le dijo, tú tienes novia, se llama política y su apellido es electoral.

En el mismo orden, afirmó que cree firmemente en el matrimonio, por lo que entre sus planes esta tener sus hijos, formar una familia.

Adelantó que su primer hijo, el cual preferiría sea varón, le llamaría “León”, porque es un nombre fuerte, y que si tuvieron una hembra le pondría de nombre “Belén”.

Cómo le afectó que su padre fuera presidente

“Humo momentos difíciles, aunque hoy lo comprendo mejor, pero para mí no era normal yo ir a tu oficina, que era el Palacio Nacional, querer ver a mi padre y tener que hacer una yuca de una y dos y horas; no era que yo no era de tus prioridades, siempre lo he sido, pero estabas atendiendo a un país”.

También dijo que en sus años de colegio nunca le agradó la sensación de tener a su alrededor a mucha gente mirándolo, particularmente sus compañeros de estudios, aunque destaca que nunca sintió ningún tipo de rechazo.

Profundamente orgulloso de su padre

“Siempre has estado presente, nunca faltaste en nada, por el contrario, siempre te ocupaste de que lo básico nunca faltase y algo más, siempre procuraste una buena educación para tus hijos, que nos formáramos académicamente, fue fuéramos ciudadanos de bien, de buenas costumbres, de buen trato con el prójimo, y yo creo que eso es elemental y eso tú lo supliste bastante bien”, comento Omar dirigiéndose a su padre.

Añadió que Leonel deja un legado con el que se siente profundamente identificado, y a pesar de que ambos no piensan exactamente iguales, se siente muy conectado a su forma de ser y de pensar.

“Y ahora que compartimos oficio, incluso, pues me siento aún más vinculado a tu persona, así es que me siento profundamente orgulloso de ti, en conclusión”, precisó.

Relacionado