Olmo Rosario, que participa con Panamá en la Serie del Caribe, desea jugar en RD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Olmo Rosario es una de las figuras de los Astronautas de los Santos, equipo que representa a Panamá en la Serie del Caribe 2022, que se disputa en Santo Domingo, pero a pesar de la estelaridad que el jardinero e inicialista a alcanzado en otras ligas de béisbol, no ha podido uniformarse con uno de los equipos de la liga de su natal República Dominicana, un deseo que aún atesora en su corazón.

“Nunca he jugado aquí (en Lidom), nunca he debutado en esta liga y que mejor sensación que jugar en tu país, en tu hogar, en tu casa”, expresó Rosario en entrevista para El Nuevo Diario, desde el Estadio Quisqueya Juan Marichal, sobre su deseo de poder jugar ante su gente en la Liga Dominicana de Béisbol Profesional.

“En el primer juego casi lloro de la emoción”, explicó Rosario sobre sus sentimientos al salir al terreno en el primer encuentro del clásico caribeño, en el cual disparó cuadrangular frente a los Criollos de Caguas, representantes de Puerto Rico, en el torneo caribeño.

“Jugar una Serie del Caribe en tu país, representando a un país que no es el tuyo, es una sensación inmensa”, sostuvo Rosario, quien dijo a sentido el apoyo del público dominicano, a pesar de estar uniformado con el conjunto panameño.

“Este es un país beisbolero, soy dominicano y me siento como si estuviera jugando como local, aunque esté representando a Panamá”, señaló Rosario.

El jardinero de 41 años reveló que esta participación en la Serie del Caribe le ha brindado la oportunidad de poder jugar frente a su madre, quien tenía más de 10 años que no lo veía accionar en un terreno de juego.

Olmo, quien reforzó a los Venados de Mazatlán, cuando representaron a México en la Serie del Caribe del 2016, que también se celebró en suelo dominicano, indicó que en aquella ocasión no tuvo la oportunidad de jugar y tener los resultados que ha estado logrando en la edición de este 2022.

“Cuando vine con México no batee, no jugué mucho y ahora que estoy jugando y las cosas me están saliendo bien, por eso te digo es una sensación inmensa”, expuso Rosario.

Sobre el béisbol de Panamá, explicó que está creciendo mucho, que la gente lo está siguiendo mucho y que es un país que hay que tomarlo en cuenta, cuando se hable de este deporte.

