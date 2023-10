Oleada de atracos en Parque del Este, SDE; piden más vigilancia militar

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Una oleada de atracos se ha desatado en el Parque del Este, un espacio cercado que es bastante frecuentado en el municipio Santo Domingo Este, donde numerosas personas que acuden allí para ejercitarse y con fines de recreación han sido víctimas de delincuentes que las aterroriza y despojan de objetos de valor.

Varias denuncias ya han sido externadas por visitantes a ese importante espacio de esparcimiento, quienes afirman haber sido atacados por antisociales, en muchos casos a punta de pistola, y en otras ocasiones utilizando armas blancas. Músicos que visitan allí para realizar prácticas con sus instrumentos musicales también figuran entre los afectados.

Pero los hechos más recientes ocurrieron el martes de esta semana, cuando tres delincuentes armados de pistolas atracaron a por lo menos cuatro personas que se ejercitaban en el parque, y a las que despojaron de sus respectivos teléfonos celulares, dinero en efectivo y otras pertenencias.

“Yo vi los tipos, estaban escondidos en una mata, eran tres tipos armados con pistolas, venían de atracar a otras personas, identifiqué que eran ladrones, pero ya no podíamos coger para ningún lado, porque fue todo rápido”, narró a El Nuevo Diario una dama atracada junto a otras personas el martes de esta semana en el referido lugar.

“Me quitaron el celular, un iphone, a él (otra de las personas atracadas), también le quitaron su celular y una cangurera donde tenía las llaves de su carro y de la casa”, añadió la persona que quiso mantener su nombre en el anonimato por razones entendibles.

“Nos cayeron los tres, a mi me abordó uno, me pidió la clave del celular, a él lo abordaron los otros dos, sobaron la pistola, estaban nerviosos, y como nos podían dar un tiro o una trompá, ni siquiera los miré a la cara, yo pensé en mis hijos, y dije ojalá y estos tipos no pierdan el control, me mantuvo con la cabeza hacia abajo todo el tiempo”, comentó una aterrorizada madre.

Dijo que es incomprensible que se están produciendo estos hechos delictivos en un lugar no solamente cercado sino también militarizado, aunque al parecer sin un plan efectivo de vigilancia.

CÓMO FUNCIONABA ANTES LA SEGURIDAD

El sistema de seguridad del parque, en la gestión de Jaime David Fernández Mirabal, era bastante efectiva a partir de los resultados obtenidos, cuando nunca se escucharon denuncias de atracos ni otros hechos vinculados al delito.

Y es que para esa época estaban apostados efectivos militares en toda el área del parque, ubicados a ciertos metros de distancia uno del otro, lo que garantizaba una vigilancia efectiva y permanente, diferente a como está ocurriendo ahora, que los soldados permanecen en la llamada “casa de guardia”, y apenas salen cada una hora o más a realizar una ronda, método al que con seguridad los delincuentes le han tomado el tiempo para llevar a cabo sus acciones.

Además, todo indica que el número de uniformados es mucho menor al que operaba en la pasada gestión, lo que sin duda se está reflejando en la innegable inseguridad que impera actualmente en el Parque del Este.

“En realidad, eso es un Parque Deportivo y Familiar, y lo que hicimos en nuestra gestión fue un acuerdo con la Armada Dominicana para ampliar la seguridad, bajo la coordinación del Ministerio de Deportes”, dijo el exvicepresidente Jaime David Fernández Mirabal en conversación con El Nuevo Diario.

Una fuente de irrefutable credibilidad confió a este periódico que hay una gran cantidad de militares cargados a la nómina del Ministerio de Deportes, pero que estos guardias solamente cobran un salario, pero no asisten ni realizan ninguna labor.