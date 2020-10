Olajuwon sobre el debate Jordan vs. LeBron: “Jordan es un jugador muy superior”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Una opinión más. Así debemos tomarlo. El hecho de que LeBron James haya logrado su cuarto anillo y que lo haya conseguido con tres equipos diferentes ha vuelto a alimentar la discusión sobre quién es el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, una disyuntiva en la que hay dos nombres que sobresalen: Michael Jordan y LeBron James.

Los protagonistas siempre han evitado pronunciarse. Es lógico. Son los demás quienes deben encumbrarte o bajarte del podio si así lo estimas oportuno y razonable. Y claro, en ese ‘demás’ entramos todos, incluidos ex jugadores que manejan una perspectiva propia. Ese es el caso de Hakeem Olajuwon. El ganador de dos anillos con Houston Rockets tiene claro que el coetáneo a su época; es decir Jordan, supera a quien lleva dominando las canchas de baloncesto desde su debut allá por 2003: El Rey.

“Cuando la gente empieza a comparar a LeBron y a Jordan creo que no es una comparación justa. Jordan era un jugador mucho más superior en una liga muy dura, siendo además muy creativo. Eso no le resta nada a LeBron porque es un gran jugador, pero no es una comparación justa porque Jordan es un jugador muy superior”, comenta en una entrevista con CNBC.

No hay mucho que objetar, ni tampoco nada que aplaudir. Simplemente es su opinión. En todo caso, sí podemos hacer un apunte respecto al hecho de que compartir los mismos años de carrera siempre puede hacer que te inclines por lo conocido. Igual que un espectador que solo haya visto jugar a LeBron puede decantarse por eso, al contrario ocurre justo lo mismo; y más aún si has peleado con el sobre el parqué. Estamos ante un debate que nunca acabará.