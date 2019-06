OISOE intervendrá 750 metros del río Camú para adecuar y aumentar su caudal

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LA VEGA.- La Oficina de Ingenieros Supervisora de Obras del Estado (OISOE) realizará una intervención para dragar y adecuar 750 metros del río Camú en La Vega.

La institución explicó que el objetivo de esos trabajos es hacer una readecuación para ampliar y profundizar los laterales del río Camú a fin de garantizar un mayor tránsito en el volumen de agua que luego de esos trabajos será de hasta mil 300 metros cúbicos por segundo.

El tramo a intervenir será la zona próximo al proyecto habitacional El Riito, La Vega, que construye en Gobierno. Involucra, además, el puente nuevo y el viejo ubicado en la misma zona.

El proyecto de dragado y readecuación será ejecutado por la OISOE conjuntamente con los ministerios de Obras Públicas y Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, estas dos últimas instituciones ya autorizaron a la OISOE a iniciar los trabajos de inmediato.

Los detalles y el alcance de dicha intervención fueron dados a conocer durante una rueda de prensa encabezada por el viceministro Administrativo de la Presidencia, Luis Marte, el geólogo Osiris de León, Asesor Científico del Poder Ejecutivo en materia de Sismología y el Arquitecto Isaac Polanco, encargado del proyecto El Riito, en las oficinas del Proyecto de Transformación Urbana de la ciudad de La Vega, El Riito.

En representación de Francisco Pagán, director de la OISOE, ofreció las informaciones el Asesor en Sismología del Ejecutivo; Osiris de León, quien enfatizó que “basado en experiencias pasadas el Gobierno dominicano ha entendido pertinente coordinar a través de diferentes instituciones como la Oficina de Ingenieros Supervisora de Obras del Estado (OISOE) , el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos todo lo relativo a la readecuación de ese tramo que no tiene suficiente capacidad para drenar esos mil 300 metros cúbicos por segundo que pudieran producirse en un momento de torrenciales aguaceros en la zona de influencia del rio Camú”.

Con estas acciones las autoridades buscan garantizarle a la comunidad de la Vega y zonas cercanas tranquilidad al momento de producirse precipitaciones fuera de lo habitual.

De León precisó también que “para no dañar al río con una extracción de materiales exorbitante se han hecho perfiles topográficos cada 20 metros para saber con exactitud el área a remover y hasta que profundidad se tiene que llevar para que no tenga diez centímetros de más o de menos, para evitar que el río en un proceso de autodefensa erosione, se transporte o se sedimente, además el nivel de dragado que ejecutemos ahora no necesariamente estará así dentro de un año o de dos”.

Como forma de aprovechar el material extraído del río como grava y arena será utilizado por el Gobierno en construcciones en la misma localidad en obras comunitarias de los Municipios y Distritos Municipales con el fin de abaratar costos en dichas infraestructuras.

