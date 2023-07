(VIDEO) Ohtani vuelve a lucirse con un jonrón de larga distancia a pocos días del All-Star

EL NUEVO DIARIO, MIAMI, EE.UU.- Shohei Ohtani demostró su contundencia una vez más en las Grandes Ligas en el encuentro que los Angelinos ganaron este domingo a los Diamondbacks de Arizona, golpeando un jonrón de 454 pies de distancia (138,4 metros).

Otro nombre destacado del domingo en relación al All-Star fue el de Pete Alonso (Mets de Nueva York), que fue seleccionado para el Home Run Derby y que competirá con otros bates poderosos como los del mexicano Randy Arozarena (Rays de Tampa Bay) o Mookie Betts (Dodgers de Los Ángeles).

ANGELINOS 5-2 DIAMONDBACKS

Este vuelacercas de Ohtani fue el primer jonrón del mes de julio para el japonés, que golpeó 15 en junio y que lleva 31 en total en 2023.

