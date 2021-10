Ohtani jonronea y frustra la posibilidad de Marineros de postemporada

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El bateador designado japonés Shohei Ohtani pegó su jonrón 46 para los Angelinos de Los Ángeles, que vencieron este domingo 7-3 a los Marineros de Seattle.

La búsqueda de los Marineros para poner fin a su sequía de playoffs de 20 años se quedó corta, con su derrota.

Los Angelinos ganaron dos de tres en la serie, mientras que los Marineros necesitaban una victoria o una derrota de los Medias Rojas o de los Yanquis para forzar al menos un juego de desempate para uno de los dos lugares de comodín en la Liga Americana.

Pero tanto los Yankees como los Medias Rojas anotaron en la novena entrada para ganar y asegurar puestos de postemporada, lo que hizo que el resultado de Seattle no tuviera sentido.

Shohei Ohtani has the 2nd-most HR (46) in a single season by an @Angels hitter.

He trails Troy Glaus (2000) by 1. pic.twitter.com/maB8LyHpEW

— MLB Stats (@MLBStats) October 3, 2021