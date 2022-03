Ohtani con “más hambre que nunca” con los Angelinos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, TEMPE, Arizona – Incluso después de una histórica temporada bateando y lanzando que lo llevó a ganar el premio a Jugador Más Valioso de la Liga Americana por unanimidad, la superestrella de los Angelinos, Shohei Ohtani, afirmó que está enfocado en brillar todavía más en el 2022, pues no está satisfecho a pesar de lograr unos números increíbles en el 2021.

Ohtani expresó que está completamente enfocado para la venidera temporada y no quiso responder cuando se le preguntó si el equipo le había ofrecido una extensión de contrato. Será agente libre después de la campaña del 2023, por lo que las dos partes todavía tienen tiempo, aunque su compañero de equipo, Mike Trout, firmó su extensión de 12 temporadas con los Angelinos dos años antes de poder declararse agente libre.

“Ya empezaron los entrenamientos, así que realmente trato de no pensar en esas cosas”, dijo Ohtani. “Nez Balelo, mi agente, se ocupa de esas cosas. Estoy tratando de enfocarme en la temporada. Si negociamos durante la campaña o no, eso depende de mi agente”.

Ohtani, de 27 años, puso una línea de .257/.372/.592 con 46 jonrones, 26 dobles, ocho triples y 26 bases robadas como bateador el año pasado, mientras que desde la lomita tuvo récord de 9-2 con efectividad de 3.18 y 156 ponches en 130.1 entradas. Hizo historia por doquier en el camino, incluyendo abrir el Juego de Estrellas como lanzador, ser primer bate de la Liga Americana y ser honrado con el Premio al Logro Histórico del Comisionado.

Pero Ohtani reiteró varias veces que sólo ha tenido ese tipo de éxito en una temporada, y que cree que puede ser mejor tanto en el plato como sobre la loma.

“Creo que no puedo hacer lo mismo que el año pasado y tener las mismas estadísticas… necesito mejorar”, aseguró Ohtani. “En cuanto a mis habilidades, hay espacio para mejorar. Físicamente, ya me siento más fuerte que el año pasado, así que eso es un buen comienzo”.

Específicamente, a Ohtani le gustaría mejorar su control como lanzador, especialmente tras tener problemas con su comando en la primera parte de la campaña pasada. Pero el año pasado, Ohtani venía de lanzar apenas 1.2 innings desde el 2019, una situación que no se repetirá esta vez. También vio cómo su promedio de bateo cayó en la segunda mitad del 2021, aunque no lo ayudó el hecho de no contar con mucha protección en la alineación con Anthony Rendón y Trout lesionados.

Ohtani otorgó 35 bases por bolas en 67 innings en la primera parte de la campaña, pero apenas nueve en 63.1 actos en la segunda mitad. Además, llegó al Juego de Estrellas con promedio .279, pero tras la pausa bateó apenas .229.

“Permitir hits es algo que realmente no puedo controlar, pero dar bases por bolas es algo que puedo controlar”, acotó Ohtani. “Tuve mejor control en la segunda parte del año pasado, así que voy a tratar de continuar eso cuando empiece la temporada”.

Ohtani dijo que su preparación física durante la temporada muerta fue similar a la del invierno anterior, aunque esta vez quiso asegurarse de estar más listo para el arranque de la acción. Pasó tiempo en la sede de Driveline en Arizona trabajando en su mecánica e incluso le lanzó al receptor Max Stassi a principios de febrero. El careta quedó impresionado con lo que vio de Ohtani.

“Le recibí algunas sesiones del bullpen y lució increíble”, opinó Stassi. “No le puedes poner límites. Tiene más hambre que nunca. Sé que quiere lanzar más lejos en los juegos. Pienso que va a tener otro año increíble”.

Se espera que Ohtani sea utilizado de forma similar a la del 2021, cuando abrió en el montículo básicamente una vez por semana como parte de una rotación de seis lanzadores, mientras fungía como bateador designado en casi todos los demás encuentros. Ohtani también bateó por sí mismo cuando le tocó lanzar otras 20 veces con la regla del designado todavía vigente. Eso le permitió agotar más turnos, pero a la vez representaba un riesgo, porque tenía que salir del orden al bate cuando dejaba el partido como serpentinero.

El manager de los Angelinos, Joe Maddon, dijo que espera que la nueva regla le permita a Ohtani mantenerse en el lineup incluso tras salir de los juegos como lanzador, específicamente ahora que ambos circuitos tendrán el BD.

“Espero que eso pase”, dijo Maddon. “Y el resto de la División Oeste de la Liga Americana espera que no”.

Relacionado