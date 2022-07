Ohtani arrasa en el mes de junio en las Grandes Ligas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, ANAHEIM – El jugador multifacético Shohei Ohtani ha estado encendido tanto al bate como desde la loma este mes. El japonés alargó su trecho dominante en la victoria del miércoles por 4-1 sobre los Medias Blancas en el Angel Stadium.

Ohtani ponchó a 11 en 5.2 innings en blanco de labor y extendió su racha de entradas sin permitir carrera a 21.2. El derecho diseminó cinco hits – todos sencillos – y otorgó una base por bolas para mejorar su marca a 7-4 con efectividad de 2.68 en 13 aperturas este año.

“El muchacho continúa saltando al terreno y tomándose bien en serio esta clase de partidos, porque sabe lo que está en juego”, dijo el piloto interino de los Angelinos, Ray Montgomery. “Y lo hizo de nuevo”.

Ohtani ha ponchado a 101 bateadores en 74 episodios este año, y sus 12.28 ponches por cada nueve entradas ocupa el segundo lugar entre todos los lanzadores con por lo menos 70 innings, sólo detrás del derecho de los Medias Blancas, Dylan Cease (13.44). El nipón impuso una marca personal con 13 ponches en su penúltima salida ante los Reales el 22 de junio, un día después de imponer un récord personal con ocho carreras remolcadas en el plato.

El diestro no ha cedido carreras en tres salidas consecutivas y ha abanicado a 30 bateadores en ese tramo. Sólo nueve serpentineros han logrado esa hazaña desde el 2000. Y como si eso no fuera lo suficientemente sorprendente, Ohtani también ha disparado cuatro cuadrangulares en el plato durante ese tramo.

Ohtani ha arrasado en el mes de junio, ya que tiene promedio de efectividad de 1.52 con 38 ponches en 29.2 actos del mes. Su slider ha sido su mejor aliado en ese trecho y de nuevo lució efectivo contra los Medias Blancas; lo tiró 36 veces y registró 10 strikes cantados y 12 swings abanicados. Tuvo cinco ponches con su slider, cinco más con su splitter (recta de los dedos separados) y uno con su curva – todos abanicando.

“[Los pitcheos a baja velocidad] estuvieron funcionando para mí, especialmente al principio del partido, pero creo que más tarde los bateadores comenzaron a sentirse cómodos con mis pitcheos a baja velocidad y por eso es que empecé a tirar más rectas”, declaró Ohtani. “Solamente me estaba dejando llevar”.

Con el madero ha sido la misma tónica, ya que hilvanó 11 juegos conectando de imparable del 4 al 16 de junio. El sábado, conectó el jonrón más duro de su carrera en un encuentro contra los Marineros, un cañonazo que tuvo una velocidad de salida de 118 millas por hora. Se fue de 3-3 con un cuadrangular y dos dobles el martes y recibió boleto gratis en el primer inning el miércoles. Batea .298/.398/.574 con seis vuelacercas y 17 empujadas en 26 encuentros en junio y tiene una línea ofensiva de .265/.350/.505 con 17 cuadrangulares y 49 impulsadas en 75 juegos este año.

“No hay nada en particular que haya cambiado, la verdad”, expresó Ohtani. “Sólo he tenido mejores turnos al bate, he puesto la bola en juego y he tenido buenos resultados”.

