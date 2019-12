Ofrecen asistencia médica a decenas de atletas de alto rendimiento

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec) el departamento de Género y Deporte del Comité Olímpico Dominicano y Profamilia realizaron este jueves 5 de diciembre un operativo médico conjunto dirigido a atletas y empleados de esta institución, donde fueron beneficiados más de 50 hombres y mujeres en distintas áreas de la salud.

La labor se realizó en las instalaciones de Medicina Deportiva, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, a través del Viceministerio de Alto Rendimiento (PARNI) y coordinado por la exjudoka María García, enlace entre los atletas y el ministro de Deportes Danilo Díaz.

Las áreas de consulta médica donde se hizo énfasis fueron, planificación familiar, examen manual de mamas y próstata, así como pruebas de VIH-SIDA y orientación en temas de salud, a cargo de un equipo médico especializado que operaba desde tempranas horas.

La iniciativa obedece a la preocupación del Miderec, en la persona del ministro Danilo Díaz, al igual que de los otros estamentos ligados al deporte como el COD y Profamilia, en busca prevenir y evitar que los atletas puedan contraer enfermedades o embarazos no deseados por falta de orientación.

Fue notoria la acogida del operativo por parte de atletas y empleados quienes acudieron en gran número a recibir atenciones médicas.

Entre los doctores que dieron asistencia estuvieron Karina Guzmán, Mariela Moreno Rijo, Yesenia Martínez, Magdali Cruz y Amanda Araujo.

María García expresó que la idea es darle seguimientos a cada atleta y vigilar su desempeño. “Es que sin salud no hay deporte sano y el ministro me recomendó estar aquí presente para asistir y estar pendiente de cada uno de los atletas”, dijo.

Dulce María Piña, en representación COD, dijo que dicho operativo persigue abarcar la mayor cantidad posible de atletas, incluyendo en el interior del país. “Desde hace meses venimos llevando orientación en las escuelas y federaciones sobre embarazos no deseados y su prevención en combinación con Profamilia y le estamos dando asistencia, incluso, a atletas que aun no son apadrinados por el CRESO o no tienen seguro médico”, sostuvo.

Juana Arrendel, inmortal del deporte dominicano, resaltó la importancia del operativo para los jóvenes. “Yo que fui atleta y que viví por 15 años en una villa, tuve la mala experiencia de ver compañeras que llegaban y a los dos meses se tenían que ir por embarazos no deseados y con la asistencia recibida en este operativo, te ayuda a proteger tu salud sexual y esto te garantiza que podemos tener un buen resultado”, dijo.

