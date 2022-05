OFIT celebra despedida a más de dos mil estudiantes dominicanos que parten a Estados Unidos a intercambio cultural y laboral

Comparte esta noticia

Con una charla motivacional y de orientación, la Oficina de Turismo e Intercambio Cultural (OFIT), despidió a los participantes de entre 18 a 28 años, quienes vivirán la experiencia del Programa de Intercambio Cultural trabajando en una empresa norteamericana durante el verano.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Oficina de Turismo e Intercambio Cultural (OFIT) celebró un encuentro para despedir a los más de dos mil jóvenes estudiantes dominicanos, de 18 a 28 años, quienes partirán este verano a los Estados Unidos a vivir la experiencia de intercambio cultural bajo el programa “Work and Travel”.

Con una charla motivacional y de orientación, impartida por el señor Modesto Reyes, Presidente de Ofit, los estudiantes recibieron de primera mano todas las indicaciones y consejos valiosos que deben seguir para tener un verano exitoso y memorable para sus vidas, previo, durante y después de su Intercambio Cultural.

Modesto Reyes narró su historia y vivencias como participante por varios años de estos intercambios de verano siendo más joven, relatando anécdotas y aprendizajes que impactaron positivamente su vida personal y profesional. Reyes, quien cuenta con amplia experiencia en el área, dándole oportunidad a miles de jóvenes dominicanos a vivir la experiencia que cambió su vida para siempre, los exhortó a dar lo mejor de sí, sabiendo que “Una actitud Positiva es la clave para tener un Verano Exitoso”.

OFIT es la empresa líder en intercambios culturales del país proveedora de experiencias que incluyen aventura, trabajo y diversión. Durante 20 años, a través de sus diferentes programas, ha ofrecido a miles de jóvenes estudiantes la oportunidad de conocer y aprender de un modo diferente, viajando a otros países, interactuando con otras culturas y practicando otros idiomas.

El evento contó con la participación de Adolfina Taveras, cofundadora de OFIT; Idania Pimentel, Gerente de Operaciones; Suleidy Tejeda, Gerente Administrativa; Paola Tapia, Sub-Gerente; Marlenny Peña, Directora de Programa Internacionales y Gloris Bidó, Directora de Mercadeo; unidos a todo el equipo que integra OFIT.

Programas de Intercambio Ofit.

• WAT – Work and Travel Program. Ofrece la oportunidad a estudiantes universitarios de trabajar en Estados Unidos en sus vacaciones de verano. El objetivo principal es que los mismos puedan vivir una amplia experiencia de intercambio cultural, interactuando con personas de otros países, y que a la vez puedan perfeccionar el idioma inglés. Cada año cientos de estudiantes tienen la oportunidad de viajar a Estados Unidos y vivir una experiencia inolvidable.

• Internship / Trainee Program. Dirigido a estudiantes de término y profesionales de la carrera de Hotelería y Turismo; o personas que tengan al menos 5 años de experiencia en el área de Artes Culinarias, F&B o turismo en general. El programa le permite realizar una pasantía (Internship) o Prácticas de trabajo (Trainee) en reconocidas cadenas hoteleras de 4 y 5 estrellas en los Estados Unidos, con el objetivo obtener nuevos conocimientos y conocer la cultura americana mientras reciben capacitación en prácticas remuneradas durante todo un año.

• Teach USA Program. Es un programa que ofrece la grandiosa oportunidad a profesores acreditados en la República Dominicana a tener una experiencia profesional muy bien remunerada por todo un año en Escuelas de los Estados Unidos. Además, les abre la valiosa posibilidad de extender hasta 3 años su experiencia y de llevarse a su familia mientras están trabajando, si así lo desean. Los profesores pueden ser de pre-escolar, primaria y secundaria, e incluye a todas las áreas del conocimiento, entre las cuales podemos mencionar: Matemáticas, Ciencias, Idiomas, educación especial, entre otros.

• Summer Camp Program. Un programa que permite vivir una magnífica experiencia como Counselor en un campamento de verano norteamericano. El participante puede trabajar durante 10 semanas realizando actividades al aire libre, que permiten adquirir nuevas habilidades, aprender a ser un líder y hacer amigos que durarán para toda la vida. Todo esto, mientras hace lo que ama y comparte su pasión con niños.

OFIT es miembro de la Wyse Travel Confederation (Global not-for-profit membership organization representing the entire youth, student, and educational travel industry. Our members are the leaders in youth travel).

Conoce más del Ing. Modesto Reyes Fuerte.

Emprendedor desde muy joven, inició su primera empresa con tan solo 22 años, impactando a jóvenes y la educación a través de OFIT, su primer emprendimiento. Ingeniero Civil por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cuenta con un Bachelor of Science in Business and Economics por la Empire State College of New York, y un Master in Finance por la Universidad de Alcalá de Madrid y CIFF. Ha sido docente de la UNAPEC. Una de sus pasiones es el running siendo maratonista que ha corrido los más grandes maratones del mundo (Word Major Marathons) tales como NYC, Berlin, Londres, Tokio, Chicago, entre otros. Fundador y Presidente de las empresas OFIT – Oficina de Turismo en Intercambio Cultural; Santo Domingo Corre, SRL y Autopoint MMA.

Relacionado