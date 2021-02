Oficina de la Primera Dama a señora con cáncer: Hasta el momento no nos ha entregado las indicaciones médicas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Oficina de la Primera Dama de la República respondió este martes a la señora Jeimy Féliz, quien padece de cáncer, y quien en el fin de semana manifestó que no ha recibido el tratamiento médico para ella y su hijo, que padece de hidrocefalia, de parte de Raquel Arbaje, quien públicamente dijo trataría de gestionar la ayuda.

La referida oficina expresó, mediante una nota enviada a El Nuevo Diario, que se puso en contacto con la señora Féliz y que le ordenó los documentos que necesitaban para proceder con su caso, pero que hasta el momento no lo ha hecho.

“Como es de conocimiento público, no manejo presupuesto público. La señora se acercó a nuestras oficinas donde le compartimos los requerimientos necesarios que dicta el protocolo para poder proveerle la ayuda médica, pero hasta el momento no nos ha entregado los documentos con las indicaciones médicas”, expresa el comunicado.

El pasado domingo Féliz reiteró su solicitud de ayuda al gobierno para poder sobrellevar la situación de salud de ella y de su pequeño.

A continuación el comunicado íntegro:

Hemos leído con atención la nota periodística publicada este lunes en El Nuevo Diario, que con muy buen sentir ha publicado. También he visto el video con las declaraciones de la señora Jeimy Féliz que la acompaña.

Le escribo con el único interés de comunicarle las gestiones realizadas por la Oficina de la Primera Dama Raquel Arbaje para prestar algún alivio a tan dramática situación humana. En el caso del niño Breiner Féliz, nos comunicamos con el Servicio Nacional de Salud y Seguro Nacional de Salud para poner a su personal al corriente de esta urgencia. El niño fue remitido al Hospital de Boca Chica para ser evaluado por especialistas, quienes indicaron en su informe que la situación del paciente, quien sufre hidrocefalia, desaconsejaba la rehabilitación odontológica solicitada. Respecto a la señora Féliz, el Senasa le proveyó los medicamentos para el tratamiento del cáncer que padece, que también requirió de manera pública.

Tuvimos conocimiento del caso a través de las redes sociales, y sentimos llamada a prestar nuestra ayuda, en condición de intermediadora entre la señora Féliz y las instituciones que, por la naturaleza de las enfermedades de ella y su pequeño, son las instancias autorizadas a responder ante este tipo de casos.

Lamentamos mucho no poder solventar, como nos gustaría, otras necesidades de la señora Féliz, enumeradas en la nota periodística de referencia y que me eran absolutamente desconocidas. Como es de conocimiento público, no manejo presupuesto público. La señora se acercó a nuestras oficinas donde le compartimos los requerimientos necesarios que dicta el protocolo para poder proveerle la ayuda médica, pero hasta el momento no nos ha entregado los documentos con las indicaciones médicas.

Como la primera dama ha dicho antes y reitera ahora, la disposición a colaborar con aquellos a quienes la deuda social acumulada históricamente por el Estado dominicano pone en situación que desgarra el alma de toda persona sensible, siempre respetando los límites que me impone mi absoluto respeto por la institucionalidad dominicana. Con sentimientos de afecto,

Nancy Handal

Coordinadora General Oficina de la Primera Dama