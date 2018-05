Oficina consular en New Jersey entrega útiles deportivos a Liga Costambar

Comparte esta noticia

PATERSON, NJ.-La Oficina Consular Comunitaria en New Jersey dirigida por el vice cónsul Elbito Emilio Deris Báez (Tito), en la inauguración del torneo de Softball de la liga Costambar, entregó útiles deportivos a varios equipos que participan en el tradicional evento deportivo, que se lleva a cabo en el Play del Parque de River en la ciudad de Paterson.

Emilio Deris Báez (Tito) acompañado del embajador alterno permanente ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Marcos Montilla tuvieron a su cargo la entrega de la utilería dentro del amplio programa de masificación deportiva que viene implementando la legación consular en el estado de New Jersey.

Entre las instituciones que se beneficiaran con las utilerías deportivas están: Hatilleros, MVP, Yogueta, Gigantes, Serie 56, Caneleros, JR7, Perfecto Style, Isabelinos, Team Reyes, Altus Café, Silk City, Pandas, How U Doing, Los Búcaro, Noly Sport, Caribeños, Silk City Over 40, Alquilas, y Linieros.

El representante consular destacó que su oficina, por instrucciones del Presidente Danilo Medina Sánchez y el cónsul Carlos Castillo, continuará respaldando con utilerías atléticas a las principales entidades deportivas de dominicanos que implementan actividades de este tipo en el estado de New Jersey.

Resaltó que el presidente Danilo Medina viene dando respuestas a las principales peticiones de los diferentes sectores nacionales a través de la visita sorpresa, y el sector deportivo en el exterior por intermedio de las misiones consulares y las embajadas.

Las utilerías deportivas fueron recibidas por el presidente de la liga Costambar, señor Junior Fermín, y el dirigente deportivo y comunitario Rafael Almonte, quienes agradecieron a los representantes diplomáticos la donación.

Relacionado