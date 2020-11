Oficial: Stephany Kim ya es parte del equipo de golf de la Universidad Carolina del Norte

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La golfista juvenil Stephany Kim selló este jueves su acuerdo para jugar con el equipo de golf femenino de la Universidad de Carolina del Norte (UNC).

Con 18 años, Kim, quien es una de las mejores jugadores de golf en República Dominicana y pertenece a la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf) y juega en el Tour Juvenil de la institución, iniciará también en agosto del 2021 la carrera de administración de empresas.

“Empecé a comunicarme con los coaches de UNC en septiembre de 2019. En mi primer correo, le mandé mi currículo y una breve introducción sobre mí. Ellos me respondieron y nos mantuvimos en contacto y le mandé mis videos del swing”, narra Kim sobre el proceso que hizo para llegar a esa universidad.

“Ellos me vieron jugar en noviembre en el AJGA Rolex Tournament of Champions y en enero en el ANNIKA Invitational USA presented by Rolex. Hice mi visita oficial en la última semana de febrero y me encantó el campus. En abril, me comprometí verbalmente a jugar golf en la universidad de Carolina del Norte. Este 11 de noviembre, firme con la universidad la cual hizo oficial mi compromiso con la universidad”, añadió la joven, quien recientemente ganó el Premio Golfista del Año de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS).

Cuestionada sobre si le extrañará ver a sus padres dentro del campo de golf, algo cotidiano entre ellos, pues Tomás y Wendy siempre han estado de cerca en su carrera en los torneos, dijo que “creo que al principio va a ser extraño, ya que siempre he estado con mi mamá. Pero creo que la universidad me va a ayudar a crecer y ser una persona independiente”.

Kim cursa el cuarto de bachillerato en el Santiago Christian School, colegio en el cual terminará sus estudios para luego en el 2021 irse a residir a Carolina del Norte para iniciar sus estudios universitarios y al mismo tiempo jugar el golf.

Entre sus palmareses se encuentra el PRGA Junior Island Champions, en Puerto Rico, que lo ganó en el abril del 2019.

La chica recibió varias ofertas, pero al final se decidió por el recinto de Carolina, según narró su padre Thomás Kim, un aficionado del golf y fiel fans de su hija.

Kim nació en Corea, pero desde muy pequeña vino a vivir al país. Ha representado a la República Dominicana en decenas de eventos internacionales.

La atleta fue premiada por el Comité Olímpico Dominicano (COD) en la Gala Olímpica, galardón merecido por su brillante actuación en el 2018, mejores golfistas juveniles. El triunfo de Kim se suman a una serie de logros que ha ido acumulando durante su carrera.

Es una de las jugadoras de más futuro que tiene la República Dominicana en los actuales momentos.

En su haber se le tiene como la más dominante de las golfistas de República Dominicana, gracias a su juego que le ha resultado en logros insospechados.

