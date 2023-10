Oficial PN pide a Abinader ponerlo en condición de retiro; denuncia maltrato

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGOO. – El oficial Manuel Heredia Pérez, quien en semanas anteriores rompió una bandera haitiana, pide al presidente Luis Abinader ponerlo en condición de retiro.

Heredia Pérez denunció que desde que rompió esa bandera ha recibido maltratos por parte de la entidad del orden. Dijo que el director de la Policía Nacional le prometió que le daría su pensión, pero lo que hizo fue sancionarlo por tres meses por faltas graves, por el mismo tema de la bandera.

«hago este video porque no tengo de otra, he ido más de 20 veces al Palacio de la Policía para pedir ayuda, ya que después que yo rompí la bandera haitiana cuando estaba comandaando Oviedo, donde 15 nacionales haitianos fueron apresados indocumentados, al encerrarlos, uno de ellos levantó una bandera queriendo subir la de ellos y bajar la de nosotros y yo no se lo permití», expresa en un video enviado a esta redacción.

Agregó que mientras lleve la bandera dominicana, la defenderá con su propia vida.