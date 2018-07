Oficial: Manny Machado es un Dodgers

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- Manny Machado ya es un Dodgers. El dominicano se despidió este martes en el Juego de las Estrellas con algunos de sus compañeros de los Orioles de Baltimore.

Machado, quien después de salir del All-Star habló con Ken Rosenthal de The Athletic sobre los rumores de su próximo destino. El reportero antes de la entrevista, ya tenía la información de primera mano de que, efectivamente, Manny Machado es nuevo jugador de los Dodgers de Los Angeles en un cambio con los Orioles de Baltimore.

Yusniel Diaz y otros jugadores que serán anunciados mas tarde pasan a los Orioles por el canje de Machado.

Can report with more certainty: Machado to #Dodgers happening. Among remaining questions, in addition to specifics of return beyond OF Yusniel Diaz: How much money, if any, #Orioles will send #Dodgers to secure a better package and help ease LAD’s luxury-tax concerns.

— Ken Rosenthal (@Ken_Rosenthal) 18 de julio de 2018