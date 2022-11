Odontólogo Daneiris Santana menciona problemas de estética dental con que suele lidiar 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Honestidad, responsabilidad y una alta ética profesional, son las virtudes que han llevado al odontólogo Daneiris Santana a ser bautizado como el odontólogo predilecto de las celebridades.

Con casi dos décadas en la odontología y siendo un experto en la estética bucal, el galeno enumeró los problemas de estética dental con los que suele lidiar la odontología estética.

“Asimetría dental, separación entre dientes anteriores, decoloración o manchas, caries cercanas a las encías, recuperación del aspecto de la encía y fracturas dentales”, mencionó.

Dijo que el procedimiento predilecto de las celebridades es “el diseño de sonrisa”.

Destacó que por sus manos han pasado Don Miguelo, Jenny blanco, Ana Carolina, Villano San, Arcángel, Bryantt Myers, Josell Hernández, Frenny Calvo y El Súper Nuevo.

“Con muchos de ellos, no solo he entablado una relación médico paciente, sino que se han forjado bonitas amistades, pero me considero el odontólogo de todos, aunque entiendo y he asumido que es un gran compromiso que tengo con cada uno de los casos de las figuras publicas que me visitan, pues con ellos es que mayormente se da a conocer mi trabajo de manera masiva”, enfatizo.

