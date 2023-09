Odell Suero insta a Guillermo Moreno a que «contribuya más y critique menos»

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El dirigente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Odell Suero, reaccionó a las criticas del presidente de AlPaís, Guillermo Moreno, a la recién conformada alianza opositora «Rescate RD» y le instó a que «contribuya más y critique menos».

«Exhorto a nuestro amigo Guillermo Moreno a que contribuya más y critique menos. No recordamos la última vez que aportó algo en beneficio del país y desconocemos su plan de gobierno», indicó el miembro de la Dirección Central y secretario general de FP en El Bronx.

Agregó que Moreno «ahora afirma que no se lanzará ni como senador ni como presidente, lo que sugiere que administrará los fondos de la Junta Central Electoral desde su oficina con aire acondicionado».

«Además, si es cierto que aboga por la lucha anticorrupción, ¿por qué no presenta expedientes de corrupción contra aquellos a quienes acusa de ser corruptos?»

Dijo que Moreno debería ser más coherente. «Habla de no hacer pactos con corruptos, y me pregunto: ¿esto significa que no pactará con el gobierno?, ¿o implica que considera que en el gobierno no hay corruptos?»

Recordó a Moreno que «sólo en el 2019, su partido Alianza País, que se caracteriza por carecer de crecimiento, tuvo una ruptura porque lo acusaban de ser autoritario y tomar decisiones centralizadas».