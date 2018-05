El Ministerio Público conjuntamente con la Policía realizó un operativo sorpresa de revisión en la cárcel preventiva de La Romana, donde encontraron varias sustancias prohibidas, armas blancas, celulares, destornilladores, entre otras cosas. #ElNuevoDiarioRD

