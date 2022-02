Occidente quería y quiere la guerra

Como decía el profesor Juan Bosch, en política hay cosas que se ven y cosas no se ven y estas últimas pueden ser más importantes, aunque mi maestro, el Roberto Cassá Bernardo de Quiroz me dijo que eso lo había dicho José Martí. Ahora se quiere culpar a Rusia de su invasión a Ucrania, cuando en realidad fue empujada esa gran nación a invadir a su vecino país, el que tiene la mayor cantidad de unos suelos escasísimos en el mundo. Es por eso que Ucrania es un gran productor de cereales, pero también de la vid y el tabaco (pero con el tabaco nadie mantiene la salud); puede alimentarse con su potencial productivo a seiscientos millones de habitantes del planeta, mientras su población es de unos 43, 000,000 aproximadamente y cuenta con un territorio de más de 600,000 kilómetros cuadrados. Además, Ucrania cuenta con muchos minerales debajo de su subsuelo, incluyendo petróleo y gas natural.

Ahora bien, ¿fue invadida por Rusia para esta apropiarse de sus cereales y los minerales? No lo creo, lo que pasa es que, aunque Rusia es tan capitalista (aunque que su capitalismo es de Estado al igual que el modelo chino), hay un interés geopolítico de hegemonía en esa región por parte de Rusia y es legítimo que quiera mantener el dominio sobre esa región porque es amenazada por los occidentales que tienen el gobierno títere de Volodimyr Zelensky con posiblemente un fuerte ultranacionalismo (fascismo) de una parte de los militares ucranianos que le apoyan. Los occidentales querían y quieren tener el control de Ucrania para abastecerse y apropiarse de sus recursos naturales y tener a Rusia vulnerable y destruirla como potencia, como lograron contribuir a la destrucción del socialismo en la antigua Unión Soviética en la que estaban incluidos esos dos países.

Esto último fue el producto de una campaña mediática de muchos años, desde el 1963, en la que era una pieza clave uno de los padres de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Los occidentales querían acusar a Rusia y la siguen acusando de atacar a Ucrania, que no es de los occidentales, donde viven muchos rusos y su cultura es más afín a la de los rusos que a la de los occidentales. Sin embargo, hasta ahora se ha visto es los rusos lo que quieren es atacar objetivos militares y derrocar por la fuerza al gobierno títere.

Carlos Marx, el gran genio de las ciencias sociales, no se equivocó cuando razonaba que lo económico era determinante en última instancia, porque hasta la institución social del celibato en la curia católica tiene una razón de existir por motivos económicos. Ahora bien, por motivos económicos los occidentales no tienen derecho a destruir las culturas orientales en los territorios de los pueblos de Europa Oriental, El Levante y en ninguna otra parte. Además, como dijo Fidel Castro citando la biblia, cuando vino a Republica Dominicana: No solo de pan vive el hombre. Llegó a decir que lo más importante para un pueblo es cuando sus valores culturales se mantienen en el tiempo y que una revolución solo puede ser hija de la cultura.

Tampoco tienen los migrantes musulmanes en Europa derecho a vedar espacios públicos (calles) prohibiendo la libertad de tránsito a los que no son de su confesión religiosa. El que había vivido o los que han vivido por mucho tiempo en un territorio y ha(n) creados sus usos y sus costumbres propias, adoptadas por las condiciones de ese medio ambiente y espacio geográfico, tiene o tienen que ser respetado(s). Esa cultura con sus rasgos culturales identitarios y sus modos de vida que tienen esos sujetos sociales tienen derecho a que les sean respetados. Los occidentales quieren destruir los bienes y valores, los usos y las costumbres de los pueblos orientales, pero lo quieren hacer porque no cuentan o no ven otro modo de apropiarse de las riquezas que esos pueblos tienen. Desde los tiempos inmemoriales el problema siempre que quiso verse que era El Oriente, desde los tiempos antes de la Era Cristiana, cuando el Imperio Romano era uno solo, pero en el Oriente había riquezas y sigue habiendo riquezas que las quieren los occidentales.

En cuenta de la búsqueda del petróleo y otros minerales y de otras fuentes de riquezas las potencias occidentales han provocado guerras injustas, guerras exterminio de poblaciones y devastaciones de ciudades y de saqueos de riquezas. Tales son las guerras del pasado del Imperio Romano, las Guerras de las Cruzadas a partir de finales del siglo XI; el Imperio Español saqueo tierras en América y exterminó la población de raza indígena y sus culturas en algunos de sus territorios; la culpa de la pobreza ancestral de Haití es el producto directo de la colonización y esclavitud a que fue sometido por un imperio occidental: Francia Napoleónica; producto de conflictos ancestrales de origen étnicos entre los occidentales y los orientales fueron las dos grandes guerras y una de ellas, en una de las cuales hubo peligro de un gran exterminio de la población planetaria.

Siempre la que ha sido la mayor potencia occidental ha participado a último momento en las guerras, buscando el menor costo de vidas y de recursos. En el caso de Rusia en la Segunda Guerra Mundial fue el país que más víctimas humanas y también perdidas de recursos materiales humanos: caballos, reses, ovejas, cerdos, edificios, ciudades y equipos militares. Sin embargo, las potencias occidentales ávidas de extraer riquezas del Medio Oriente (El Levante) se unen (ironía) en santa alianza con la URSS, cuando esta última estaba siendo empujada al colapso por un puñado de burócratas y millonarios en base a negocios ilegales con Gorbachov a la cabeza y estimulado por la campaña mediática occidental. Esa fue la Primera Guerra de Irak en 1991; hubo una Segunda Guerra de Irak, hubo guerra en Afganistán, Siria y Libia en las que hubo intervención de los occidentales. El Líder libio Gadafi decía hace unos años que la ONU se fundó para con el objetivo de preservar la paz y no había podido evitar 65 guerras, en las que millones de personas había perdido la vida.

La principal potencia occidental sabe que no es lo mismo enfrentarse a Rusia que a Libia o a Irak, por eso quisieron empujar a Rusia a la guerra, para ver si pueden destruir esa potencia oriental, el objetivo en principios era instalar bases de la OTAN en Ucrania para tener poderío militar en ese país. Eso serviría de cimento para su dominio en Europa Oriental y El Levante para poder apropiarse de recursos de los territorios orientales y seguir destruyendo sus culturas si es preciso para lograr ese objetivo. Ahora bien, como oí decir a Miguel Cocco Guerrero alguna vez: Una cosa piensa el burro y otra el que lo apareja. Ya veremos.

Por Francisco Rafael Guzmán F.

Relacionado