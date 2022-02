Occidente: ¡Qué vergüenza!

Tras el desastre vergonzoso de Afganistán se cultivó y se cosechó este otro desastre de la invasión rusa a Ucrania: Putin, como manejador de aspectos psicológicos de personas, aquilató con gran precisión a Biden.

Los otros hitos que marcan el camino hacia el desastre y la tragedia de Ucrania son: las declaraciones de Biden y del Secretario General de la OTAN de que Ucrania no entraría a la OTAN y de que la OTAN no se involucraría en una guerra con Rusia por Ucrania. Esto último de que la OTAN no se involucraría en una guerra con Rusia por Ucrania es entendible en tanto cuanto Ucrania no forma parte de la OTAN, pero ¿porqué no se aceleró la entrada de Ucrania a la OTAN? ¿Porqué no se le dio entrada a Ucrania a la OTAN?

No hay que buscar más lejos para entender que lo de Afghanistán, esas declaraciones y la no admisión de Ucrania como parte de la OTAN fueron las determinantes de la decisión de Putin. Todo lo que Putin vio en Biden y en la OTAN fue mucho miedo, dudas e indecisión.

Todo cuanto está haciendo Biden, su alharaca, es pura simulación, pura hipocresía: a él nunca le importó Ucrania, pero a él si le conviene Ucrania para distraer la atención pública respecto de su gobierno desastroso que cada vez más venía de capa caída.

Así como Neville Chamberlain carga sobre sus hombros con las ocupaciones nazis de otros pueblos europeos débiles frente a la todopoderosa Alemania nazi, del mismo modo Biden y la actual dirección de la OTAN cargarán sobre sus hombros con la responsabilidad de los tristes acontecimientos de la destrucción de un Estado-Nación llamado Ucrania, y con la destrucción de las instituciones democráticas y de la libertad de este.

Estas escenas de la tragedia ucraniana que vemos en la televisión y demás medios de comunicación causan profunda, muy profunda pena.

Después de Ucrania, Rusia se engullirá también por completo a Georgia (lo cual quedó a mitad de camino), y quizás a algún otro estado con pujos nacionalistas dentro de los estados de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS); después la mirada será puesta en los países europeos que no se han integrado a la OTAN; y después de esto el centro de atención de Rusia será Polonia y muy probablemente Rumanía.

Se dirá: Pero Polonia y Rumanía son estados miembros de la OTAN, por lo que Rusia no se atreverá a engullírselos por lo que eventualmente puede desencadenarse.

Y sí, es cierto que Polonia y Rumanía son estados miembros de la OTAN, pero por más que estos dos países sean miembros de la OTAN y de que el tratado militar que crea dicha Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN-NATO) estipula en una de sus cláusulas capitales que un ataque contra un estado miembro de la OTAN será considerado como un ataque a todos los demás estados signatarios y, por ende, estos tendrán la obligación de responder a ese ataque, eso no impedirá que ellos, Polonia y Rumanía, estén en la lista de los a ser engullidos por Rusia sobre la base del mismo pretexto usado para engullirse a Ucrania: una razón de seguridad nacional rusa, es decir, lo alegado por Putin; dicha membresía no impedirá que tanto Estados Unidos como el resto de los integrantes de la OTAN hagan frente a los casos de Polonia y de Rumanía exactamente lo mismo que están haciendo frente al caso de Ucrania: ¡Nada! Ya con Ucrania bajo su control, ella será el trampolín fronterizo a usar por Rusia contra Rumanía en el momento que ello sea decidido.

La Historia demuestra en un noventa y pico por ciento bastante largo que cuando un ejército sitiador es movilizado frente a otro estado es muy raro que dicho ejército sitiador no entre en acción. Son muy escasas las excepciones en ese sentido.

…Todavía no se sabe el secreto del porqué Atila no entró a Roma y la ocupó decidiendo devolverse al frente de su poderoso ejército… Se sigue especulando sobre lo que le dijo a Atila el Papa León I El Magno en el Norte de Italia, cerca de Mantúa…

Lo único inmediatamente cierto que cosecharán los Estados Unidos y la OTAN del desastre de Ucrania que prohijaron es que ningún aliado creerá en ellos como creyó hasta el momento en que se produjo la invasión rusa de Putin a Ucrania… Con Ucrania la credibilidad de los Estados Unidos y de la OTAN tendrá un antes y un después…

Por Lic. Gregory Castellanos Ruano

Relacionado