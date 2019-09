Obviando realidades!

La oposición política del PLD y del Gobierno deja de lado realidades que todos como país conocemos. Por ejemplo todas las encuestas, menos claro la de ellos, dan como ganador de las elecciones al gobernante Partido de la Liberación Dominicana.

Otro de los muchos olvidos de la oposición, pero en esta ocasión la interna que representa Leonel Fernández, tras un cuarto y posible quinto mandato presidencial, para empatar con Báez y Balaguer, es que el asunto no es tan fácil como ganarle a Gonzalo Castillo.

Hay que ganarle a más de cien Diputados, 23 Senadores, cientos de Alcaldes, Ministros y dirigentes políticos, y lo más duro ganarle a Danilo Medina, esa es la realidad que están obviando para engañar al pueblo, pues ellos lo saben.

Aclaro no tengo nada que ver con Gonzalo Castillo, nunca lo he visto en mí vida, y la gente del Gobierno no es amiga mía, pero no me gusta que me vean la cara de pendejo!

POR GERMÁN MARTÍNEZ

Relacionado