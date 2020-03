Observando a los observadores de las elecciones

Misión OEA contacta a nuestros “líderes”, anunciando auscultar potenciales “delitos electorales’, invocada por la oposición temerosa de la competencia, de los equipos, de los programas y hasta de su sombra, señores si tienen miedo deben comprarse un perro prieto, sobran denuncias, corren recursos, ante la inminente revelación del panorama político municipal, preámbulo del mapa político nacional, unos 4850 candidatos, desde humildes aldeanos has encopetados tutumpotes lidian en esta contienda, incluyendo algunos dinásticos, los caudillos desafiando el hartazgo, llaman a “votar”, mientras dudan de la limpieza del proceso, ofertando una “nueva municipalidad”, no sé cómo si son los mismos actores desde hace décadas.

Exigen un protocolo de vigilancia más riguroso que el coronavirus, despedazados partidos concurren vueltos locos en aras del control del verdadero líder dominicano, EL PRESUPUESTO NACIONAL, el cual acostumbran a repartirse como botín de guerra, configuran extrañas alianzas con fines inconfesados, abandonando a su suerte una población carente de todo, hasta de los bienes y servicios más elementales, ¡Qué cojones tienen nuestros dirigentes¡, ciertamente en las últimas década han estabilizado la economía y mejorado los servicios públicos, erigido faraónicas infraestructuras, pero el más común de los dominicanos, hasta para comprar una libra de queso, tiene que jugar un san, esos mandamás se han quemado en las asignaturas: desayuno, comida y cena, mismo se han achicharrado en cívica, moral y ética.

La misión de la OEA viene a velar que las elecciones se ciñan a la justicia social, teoría de errores y la política hemisférica dimanada de los EE.UU., pues los votantes, si los dejan votar y si cuentan los votos, en buena lid, darán un vejigazo a esos anacrónicos caudillos delirantes, sedientos de poder, algunos confesos sátrapas dinástico, el sentir de esos oportunistas, no es el sentir del pueblo, el único vaticinio válido es que la recomposición de las fuerzas vivas marcan el momento del mapa político municipal y nacional, gobiernistas y opositores se montan sobre el lomo de los “candidatos municipales”, mientras acosan irreverentemente a la JCE, dado que sus fuerzas no les dan para más nada, ese inminente y supuesto fraude no es más que una treta inmoral, justificación de una crónica de una derrota evidente y anunciada.

Los observadores vienen a observar, fiscalizar, supervisar, auditar, certificar las elecciones, felizmente para oxigenar nuestra irreversible y robusta democracia liberal, pues la OEA es de hecho brazo operativo de Departamento de Estado de los EE.UU., lo que la hace el mejor de los árbitros y sus decisiones nos hacen mucho mas bien que mal, votaremos en orden, los equipos y programas de computadoras a usar son muy seguros y fiables, los votos serán contados, los difamadores de la desorientada, desarticulada, atomizada, sin estrategia en la oposición perderán las elecciones, la información será fluida y veraz, los votantes generarán los cambios deseados y merecidos por el pueblo, ciertamente, gente nueva, gente nueva, gente nueva es el clamor de nuestros corazones, adelante observadores a paso de árbitros fiscalizadores.

Por Edgar Marcano

